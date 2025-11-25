La Cancillería conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Colombia

La Cancillería de Colombia conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto liderado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en el Palacio de San Carlos. La jornada destacó el compromiso del Estado colombiano con la protección de las mujeres migrantes y la prevención de las violencias basadas en género dentro y fuera del país.

Un acto simbólico para visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres

La conmemoración del 25 Noviembre inició con una fotografía simbólica en la que funcionarias, funcionarios y miembros del cuerpo diplomático formaron un gran lazo naranja, símbolo global de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Posteriormente, los asistentes recorrieron un altar en memoria de las víctimas, marcado con el mensaje “Ni una más, ni una menos”, como homenaje a quienes han perdido la vida a causa de estas violencias.

Compromiso institucional con la eliminación de la violencia contra las mujeres

Durante el evento, la Cancillería reiteró su compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, enfatizando su responsabilidad de promover una cultura basada en la igualdad, la no discriminación y el respeto por la diversidad.

Estas acciones hacen parte de los 16 Días de Activismo, una campaña global que la entidad desarrolla cada año para sensibilizar y generar acciones concretas frente a las violencias basadas en género.

Protección de mujeres migrantes: una prioridad de la Política Exterior Feminista

Como institución encargada de representar a Colombia en el exterior, el Ministerio subrayó su papel estratégico en la defensa de los derechos de las mujeres migrantes, quienes enfrentan riesgos particulares en contextos de movilidad humana.

La Cancillería recordó que Colombia adoptó una Política Exterior Feminista, que orienta la acción internacional del país bajo la premisa de que ninguna forma de violencia es compatible con el servicio público ni con la misión diplomática.

Fortalecimiento de protocolos de prevención y atención

En línea con esta política, el Ministerio destacó el avance en la implementación de mecanismos internos para prevenir y atender violencias de género. Entre ellos se encuentra la Resolución 11904 de 2024, que creó el Protocolo de prevención de violencias por razones de género y atención a víctimas.

Este instrumento guía la actuación institucional frente a casos que involucren a funcionarias, servidores y connacionales que requieran protección, ya sea en territorio colombiano o en consulados y embajadas en el exterior.

Una agenda permanente por la dignidad y los derechos de las mujeres

La Cancillería reafirmó que continuará impulsando acciones que garanticen la dignidad, seguridad y derechos de todas las mujeres, con especial atención a quienes enfrentan mayores riesgos, como las migrantes y las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La entidad reiteró que su compromiso con la igualdad de género es una tarea permanente y transversal a su labor diplomática y consular.