Camacol reporta un aumento en las ventas de vivienda social en Bogotá respecto al año pasado

Bogotá D. C.

La Cámara Colombiana de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (Camacol B&C) identifica un repunte en el mercado de la vivienda social en la capital.

A corte de octubre de este año, el gremio registra el lanzamiento de 20.860 unidades de residencia, además de la venta de 29.258 viviendas, según los datos de su sistema de georreferenciación Coordenada Urbana.

Esto representa un aumento del 61.1% en los lanzamientos de unidades de vivienda y del 22,9% en ventas, en comparación con el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con el gremio, las cifras “reflejan una recuperación sostenida de la confianza de los hogares y de la efectividad de los programas de adquisición de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’ de la Administración Distrital”.

Edwin Chiriví, gerente de Camacol B&C, destacó que “estos resultados nos muestran la consolidación de la confianza de los hogares y la apuesta por la inversión en vivienda social por parte de las familias”.

El dirigente gremial dice que estos datos evidencian “la reactivación del mercado de la vivienda social” y que “el sector retoma el ritmo y continúa aportando al bienestar urbano y económico de Bogotá”.

La dinámica debe continuar en 2026 y 2027

Chiriví agrega que la dinámica debe mantenerse durante 2026 y 2027 para que se convierta en un elemento determinante que impulse el empleo y sostenga la actividad económica, de la mano del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital de la administración de Carlos Fernando Galán.

“Es fundamental continuar con este ritmo positivo para garantizar que más bogotanos puedan acceder a una vivienda social y para seguir aportando al bienestar y la economía de la ciudad”, dijo el gerente.

Por otro lado, el gremio destaca el funcionamiento de la política de vivienda distrital, particularmente del plan “Mi Casa en Bogotá”, algo que ha facilitado el acceso de los ciudadanos a soluciones habitacionales dignas.

Camacol señala la articulación entre subsidios distritales, cajas de compensación y la oferta privada como un factor clave para mantener el dinamismo del mercado, además de la consolidación de la vivienda social como motor de bienestar y desarrollo urbano.