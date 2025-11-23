Posiciones de la Fórmula 1 tras triunfo de Verstappen y descalificaciones de Norris y Piastri

Un giro inesperado le ha agregado más drama a la definición del campeonato mundial de la Fórmula 1, luego de que, horas después de concluir el Gran Premio de Las Vegas, antepenúltimo de la temporada, se anunciará la descalificación de los dos pilotos de McLaren.

Inicialmente, el neerlandés Max Verstappen se quedó con la primera posición, seguido del británico Lando Norris, que con este resultado quedaba muy cerca del campeonato, ampliando su diferencia sobre el australiano Oscar Piastri, su compañero, quien concluyó cuarto.

Sin embargo, horas después del final de la carrera, se produjo la inesperada noticia. "ÚLTIMA HORA: Los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas. Esto se debe a que el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido".

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Tras la descalificación, el también británico George Russell ascendió a la segunda posición del circuito Heineken Las Vegas; entretanto, el italiano Andrea Kimi Antonelli pasó a ser tercero y el monegasco Charles Leclerc subió al cuarto lugar.

¿Cómo quedó la clasificación mundial?

Los cambios principales se produjeron en la lucha por el título mundial, donde Lando Norris sigue al frente con 390 puntos; en la segunda posición hay un empate entre su compañero, Oscar Piastri, y Max Verstappen, corredor de Red Bull, ambos con 366 puntos, a 24 unidades, faltando dos carreras.

Lando Norris: 390 Puntos Oscar Piastri: 366 Puntos Max Verstappen: 366 Puntos George Russell: 294 Puntos Charles Leclerc: 226 Puntos Lewis Hamilton: 152 Puntos

¿Qué carreras restan para terminar el campeonato?

El show de la Fórmula 1 estará regresando el próximo fin de semana, donde entre el 28 y 30 de noviembre se estará disputando el Gran Premio de Qatar. El campeonato cerrará el fin de semana siguiente, cuando entre el 5 y 7 de diciembre se celebre el Gran Premio de Abu Dhabi.