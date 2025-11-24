The Beatles lanzan Anthology 2025 con música inédita, serie en Disney+ y libro conmemorativo

Londres, 21 de noviembre de 2025. La magia de los Beatles regresa con fuerza. Apple Corps Ltd., Capitol y UMe anunciaron el lanzamiento de la campaña global Anthology 2025, que incluye música inédita, una serie documental restaurada y un libro conmemorativo que promete emocionar a fans de todas las generaciones.

En el plano musical, la novedad es la Anthology Collection, que reúne 191 temas remasterizados de Anthology 1, 2 y 3, junto con el esperado Anthology 4, disponible también por separado.

Credito Photo by Bruce McBroom universal music Ampliar

Este último presenta 13 demos y grabaciones de sesión nunca antes publicadas, además de rarezas y nuevas mezclas de Jeff Lynne para clásicos como “Free As A Bird” y “Real Love”, ambos acompañados por videoclips restaurados en alta calidad.

También puede leer: Fallece Jimmy Cliff, ícono del reggae y embajador cultural de Jamaica

El estreno del video de “Real Love” se suma al relanzamiento de “Free As A Bird”, publicado en agosto.

Las compilaciones, originalmente curadas por George Martin, han sido remasterizadas por Giles Martin, ofreciendo una mirada única al proceso creativo detrás de canciones que definieron la historia de la música. Cada pista revela cómo los Beatles transformaron ideas iniciales en obras maestras que siguen vigentes más de medio siglo después.

La experiencia se amplía con la serie documental “The Beatles Anthology”, que regresa en exclusiva a Disney+ los días 26, 27 y 28 de noviembre. Restaurada y ampliada de ocho a nueve episodios, esta producción muestra a John, Paul, George y Ringo narrando su propia historia, sin intermediarios, con imágenes inéditas y testimonios que exploran la intimidad y complejidad de la banda más influyente del siglo XX.

Como complemento, llega la edición del 25 aniversario del libro “The Beatles Anthology”, disponible en Apple Corps Ltd. y Chronicle Books. Con 368 páginas y más de 1300 imágenes, el volumen reúne recuerdos sinceros de los cuatro Beatles y de figuras clave como Neil Aspinall y George Martin, ofreciendo un recorrido visual y emocional por su legado.

Anthology 2025 no es solo un homenaje al pasado, sino una reafirmación del impacto cultural de los Beatles en el presente y el futuro. Cada lanzamiento confirma que su música y su historia siguen marcando el pulso de la cultura global.