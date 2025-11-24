Fallece Jimmy Cliff, ícono del reggae y embajador cultural de Jamaica

El mundo de la música despide hoy a Jimmy Cliff, uno de los grandes arquitectos del reggae, quien falleció a los 81 años en Kingston, Jamaica, tras sufrir una convulsión seguida de neumonía, según confirmó su esposa, Latifa Chambers, en un comunicado oficial. “Con profunda tristeza comparto que mi esposo ha partido”, expresó la familia, generando una ola de homenajes en redes sociales.

James Chambers, su nombre real, nació el 30 de julio de 1944 en la parroquia de Saint James. Desde muy joven mostró un talento excepcional que lo llevó a grabar su primer sencillo, “Hurricane Hattie”, a los 14 años.

Su ascenso fue meteórico: en los años 60 se convirtió en uno de los artistas más influyentes de Jamaica, llevando el sonido local a escenarios internacionales.

El punto de quiebre llegó en 1972 con la película “The Harder They Come”, donde Cliff no solo actuó, sino que interpretó una banda sonora que marcó la historia del reggae con himnos como “You Can Get It If You Really Want” y “Many Rivers to Cross”. Esta producción es considerada la obra que abrió las puertas del género al mundo.

Durante seis décadas, Cliff grabó más de 30 álbumes y realizó giras por Europa, América y África. En Nigeria, en 1974, fue recibido como héroe y compartió escenario con Fela Kuti, consolidando su papel como embajador cultural. Su música fue más que entretenimiento: canciones como “Vietnam” se convirtieron en himnos contra la guerra, admirados incluso por Bob Dylan.

Entre sus reconocimientos figuran dos premios Grammy, su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll y la Orden del Mérito de Jamaica, la máxima distinción cultural del país. Además, su versión de “I Can See Clearly Now” para la película Cool Runnings (1993) lo acercó a nuevas generaciones.

En lo personal, Cliff fue padre de tres hijos y vivió una vida marcada por la espiritualidad: pasó por el rastafarismo, el islam y finalmente el cristianismo. Siempre afirmó que su misión era transmitir esperanza: “La música es como el oxígeno, todos la necesitamos para vivir”.

Jimmy Cliff deja un legado inmortal, consolidando al reggae como un lenguaje universal de resistencia y libertad.