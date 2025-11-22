Barranquilla

¿Vive en Malambo, Atlántico? Tome nota de los barrios sin energía HOY domingo 23 de noviembre

La empresa Air-e anunció trabajos de mantenimiento de redes y labores de poda.

La empresa Air-e Intervenida ejecutará este domingo 23 de noviembre obras eléctricas en el municipio de Malambo, Atlántico.

Los trabajos para el mantenimiento de redes y labores de poda se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Durante los trabajos estarán sin suministro de energía los barrios:

  • San Fernando
  • Villa Esther
  • La Popa
  • El Bosque
  • 23 de Septiembre
  • La Candelaria
  • Los Castros
  • Centro de Malambo

Otros sectores sin energía

Igualmente, zonas urbanas y rurales de Caracolí, Malambo viejo, El Tambor, vía Oriental, vía La Prosperidad, carretera a La Aguada, fincas y parcelas de la zona, Escuela Agropecuaria, Estación de Policía de Caracolí y Acueducto.

Por otra parte, en la carrera 9 con la calle 11 en Santa Lucía se instalará un poste, entre las 8:45 de la mañana y 12:00 del mediodía.

