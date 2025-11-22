¿Vive en Malambo, Atlántico? Tome nota de los barrios sin energía HOY domingo 23 de noviembre
La empresa Air-e anunció trabajos de mantenimiento de redes y labores de poda.
La empresa Air-e Intervenida ejecutará este domingo 23 de noviembre obras eléctricas en el municipio de Malambo, Atlántico.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Los trabajos para el mantenimiento de redes y labores de poda se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.
Durante los trabajos estarán sin suministro de energía los barrios:
- San Fernando
- Villa Esther
- La Popa
- El Bosque
- 23 de Septiembre
- La Candelaria
- Los Castros
- Centro de Malambo
Más información
Otros sectores sin energía
Igualmente, zonas urbanas y rurales de Caracolí, Malambo viejo, El Tambor, vía Oriental, vía La Prosperidad, carretera a La Aguada, fincas y parcelas de la zona, Escuela Agropecuaria, Estación de Policía de Caracolí y Acueducto.
Por otra parte, en la carrera 9 con la calle 11 en Santa Lucía se instalará un poste, entre las 8:45 de la mañana y 12:00 del mediodía.