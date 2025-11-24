Barranquilla

Conozca los sectores sin luz HOY lunes 24 de noviembre en Barranquilla y municipios del Atlántico

Algunos trabajos comenzarán desde las 8:00 de la mañana. Entérese de los detalles.

La empresa Air-e Intervenida anunció trabajos de mantenimiento en subestaciones particulares de edificios, por lo tanto, se presentarán interrupciones en el suministro de energía en sectores de Altos del Parque y Altos del Limón, en el norte de Barranquilla.

Los trabajos que realizarán particulares se llevarán a cabo entre las 9:00 de la mañana y las 5:10 de la tarde, en la Transversal 57 con la calle 99B y en la calle 100 con la carrera 58.

Por otra parte, en la carrera 25 con la calle 83, en el barrio Por Fin se adecuarán redes eléctricas, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Trabajos en municipios

Para el caso del barrio Pueblonuevo en Santa Lucía, se cambiará un poste, en el horario de 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Adicionalmente, en el corregimiento de Bohórquez, hay obras menores en la carrera 6 con la calle 5, en el barrio 7 de Agosto, entre la 1:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el circuito Oriental, hay trabajos programados entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana, lo cual obliga a suspender el servicio en la urbanización Malambito, zona rural de Malambo, vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Rita, Fundiciones De Lima, vía Malambo – Sabanagrande, entrada a Sabanagrande.

Adicionalmente, entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, se llevarán a cabo adecuaciones menores en el circuito Malambo 6, el cual alimenta a los barrios Montecarlo, Bellavista, Miraflores, San José, Pacífico, Villa Berta, 7 de Noviembre, La Chinita, Villa Campo, San Antonio, Villa Esperanza, El Progreso, Villa San Martín, carreras 3 a la 6C, con las calles 16sur a la 18 sur en La Milagrosa, calles 16 a la 21 con las carreras 1 a la 1C en La Milagrosa.

