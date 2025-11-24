Reacciones políticas a presuntos vínculos de disidencias de alias Calarcá con miembros del Gobierno

Colombia

Luego de conocerse el informe de Noticias Caracol sobre los presuntos archivos secretos de alias “Calarcá”, que señalarían contactos entre este cabecilla de disidencias y miembros del Estado, se desató una dura tormenta política.

Andrés Rendón: “En el Departamento 70% y son hoy los mayores responsables de homicidios, desplazamientos y confinamientos”

El Gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, afirma que estas revelaciones confirman lo que él ya había denunciado: que el Gobierno Petro ha tenido una actitud de benevolencia y posible complicidad con las disidencias de las FARC en Calarcá. Dice que un criminal fue capturado en Antioquia y liberado pocas horas después por órdenes del Gobierno, y que ese grupo armado ha crecido 70% y es responsable de graves delitos. Concluye que Petro, la fiscal Camargo y directivos de la DNI deben responder por estas decisiones.

Juan Daniel Oviedo: “Lo que revelan estos archivos no es un choque ideológico: es una amenaza directa a la seguridad nacional”

El aspirante a la presidencia, Juan Daniel Oviedo dice que los archivos revelados no son política, sino una amenaza directa a la seguridad nacional, porque grupos criminales accedieron a información del Estado. Pide una investigación independiente, separar a los funcionarios mencionados y conocer toda la verdad. Además, asegura que nadie de la campaña 2022 puede ser intocable y que el país debe actuar ya para evitar que los riesgos en seguridad e inteligencia se desborden.

Juan Manuel Galán: “¿trabajando con el enemigo?"

El aspirante a la presidencia y director del partido Nuevo Liberalismo señaló que el país estaría frente al mayor quiebre de seguridad del actual gobierno.

Aseguró que la investigación sugiere reuniones irregulares, pactos de no agresión, empresas fachada y filtraciones que comprometerían a funcionarios cercanos al poder.

Cuestionó la política de Paz Total, afirmando que esto sería “infiltración del Estado y abandono de la seguridad nacional”.

Además, preguntó si la reciente tensión con la inteligencia estadounidense tendría relación con estas revelaciones.

David Luna: “El gobierno esta arrodillado al narcotráfico”

El aspirante presidencial aseguró que lo revelado es “demoledor” y afirmó que alias Calarcá, descrito como un narcotraficante disfrazado de guerrillero, habría tenido contacto directo con altos mandos del Ejército y de la inteligencia nacional.

Luna preguntó cómo el narcotráfico terminó accediendo a quienes deben combatirlo y criticó el silencio de la Fiscalía.

Advirtió que, si las denuncias se confirman, el Presidente “deberá renunciar”

Mauricio Cárdenas: “El Estado al servicio de alias Calarcá”

El precandidato presidencial, calificó el informe como “muy grave” y afirmó que este confirmaría alianzas criminales entre el Gobierno y estructuras narcotraficantes y terroristas.

También cuestionó si los operativos contra otros grupos podrían estar relacionados con acuerdos clandestinos.

Pidió una política de seguridad “seria y moderna” y sostuvo que “Colombia no puede vivir engañada”.

María Fernanda Cabal: “¿Qué hay de la financiación de la campaña de Petro?"

La aspirante a la presidencia Maria Fernanda Cabal, también se refirió pidiéndole al mandatario explicaciones al país y la Sra Fiscal General Luz Adriana Camargo también.

Vicky Dávila: “Francia Márquez tiene que explicar en qué consistieron “los acuerdos” con Mayimbú"

La precandidata, Vicky Dávila señalo que es muy reveladora esta denuncia pues se trata de los archivos confidenciales de “Calarcá”, perteneciente a las disidencias de las Farc que mantienen negociaciones con el gobierno de Petro.

Aseguró que según estos documentos, el general Miguel Huertas y otra persona vinculada a la DNI habrían actuado como colaboradores de estos grupos criminales, influyendo en negocios y decisiones dentro de las Fuerzas, lo que sugiere una infiltración del Estado por parte del narcotráfico.

Carlos Motoa: ¿Pactos desconocidos por la opinión pública hicieron posible el triunfo del en 2022?

El Vicepresidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, también respondió exigiendo que se den respuestas por parte del gobierno y como se vio beneficiada económicamente la campaña de Gustavo Petro.