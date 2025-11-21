Ataque armado en tienda del sur de Barranquilla: domiciliario resultó herido

Un ataque armado en una tienda del sur de Barranquilla dejó a uno de los trabajadores herido.

El caso se reportó en la calle 45C con carrera 10E, barrio La Victoria, a donde llegaron dos sicarios y atentaron contra uno de los domiciliarios del negocio.

Luego del ataque, el pistolero huyó del sitio, junto con su complica, en una motocicleta.

Mientras que la víctima fue auxiliada y llevada a la Clínica La Victoria, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.

Las investigaciones

El domiciliario, identificado como Julio Cesar López Jusayu, de 25 años, es de origen guajiro y llevaba meses trabajando en la mencionada tienda de razón social “Puerto Nuevo”.

De acuerdo con la Policía, la propietaria del establecimiento comercial habría recibido intimidaciones en días anteriores.

Asimismo, la víctima del atentado, habría presentado comportamientos de “preocupación” días antes del atentado.

Un equipo especial del Gaula de la Policía está al frente de las investigaciones para capturar a los responsable de este hecho.