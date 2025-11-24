MinDefensa y senadores de EE.UU. reafirman compromiso en lucha contra el narcotráfico

Colombia

En el marco del International Security Forum en Halifax, Canadá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos, quienes reconocieron los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes transnacionales.

En la reunión participaron los congresistas Jeanne Shaheen (D–New Hampshire), Angus King (I–Maine), Chris Coons (D–Delaware), Kevin Cramer (R–North Dakota), Mike Rounds (R–South Dakota), Tom Tillis (R–North Carolina) y Peter Welch (D–Vermont).

Durante el diálogo, el ministro Sánchez presentó una radiografía de las operaciones y resultados contra las estructuras del narcotráfico, destacando el incremento en interdicciones, los golpes a corredores fluviales y marítimos, la destrucción de infraestructura criminal y la presión operacional en zonas críticas del país.

El ministro subrayó que, aunque Colombia avanza con resultados contundentes, ningún país puede enfrentar solo un fenómeno que trasciende fronteras.

Reiteró que la cooperación internacional —y en particular la alianza estratégica con Estados Unidos— es esencial para continuar debilitando las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados, cerrar rutas internacionales del narcotráfico y robustecer las capacidades operacionales y tecnológicas de la Fuerza Pública.

Los senadores estadounidenses, según dijo el ministro, destacaron el liderazgo del ministro Sánchez Suárez y el trabajo de la Fuerza Pública, resaltando que Colombia sigue siendo un aliado indispensable para la estabilidad regional y para enfrentar las economías ilícitas que afectan la seguridad hemisférica.

“Colombia es quizás el socio más importante que tiene Estados Unidos en el hemisferio occidental para combatir el narcotráfico. Trabajamos muy estrechamente y estamos muy agradecidos no sólo por su estrecha amistad sino también por su increíble experiencia técnica”, afirmó el jefe de la cartera.