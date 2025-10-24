Mindefensa le insiste a EEUU que Colombia es el país que más incauta droga en el mundo

Desde Cartagena, donde encabezó un consejo de seguridad solicitado por las autoridades civiles de la ciudad y el departamento de Bolívar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en medio de la crisis diplomática.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado al Gobierno de los Estados Unidos a que se haga su propia percepción de Colombia sobre la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que es el país que más incauta droga en el mundo, pero que debe ir acompañado del apoyo para la erradicación de cultivos ilícitos.

“Es una invitación a que el gobierno de Estados Unidos tenga una percepción directa de lo que es Colombia; Que también conozcan de cómo estamos combatiendo el narcotráfico.”

Sobre la embarcación atacada en aguas del Pacífico colombiano por los Estados Unidos, aseguró que “aún están investigando”.