Aceptó cargos el homicida del padre Valencia, su captura fue legalizada en las últimas horas

Manizales

Homicida del padre Valencia aceptó los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas ante un juez de control de garantías de la ciudad de Pereira. El confeso homicida fue capturado en París y regresó al país el pasado viernes 21 de noviembre

Julián Eduardo Cifuentes, aceptó ante un juez de control de garantías de la ciudad de Pereira, que mató al padre Darío Valencia.Los hechos fueron relatados por el fiscal donde se dice que el presbítero Darío Valencia Uribe se encontró el pasado 25 de abril en la ciudad de Pereira con el señor Cifuentes.

Días después de su desaparición se encontró su camioneta en un lavadero de autos del municipio de Viterbo. El automotor tenía manchas de sangre y signos de violencia en el lugar.

Las autoridades reportaron semanas después la captura en Paris, solo fue hasta el 20 de septiembre del año 2024 cuando pudieron encontrar en zona boscosa del municipio de Belalcázar, el cadáver del sacerdote oriundo de Risaralda (Caldas) Darío Valencia Uribe. Estos fueron los hechos relatados de un juez

Por aceptar cargos Cifuentes podría recibir una reducción en la pena de hasta el 50 % y la pena quedaría maso menos en 18 años