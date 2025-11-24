20 personas capturadas en Manizales y Villamaría

Manizales

Según el balance operativo de las autoridades de Manizales y Villamaría, 20 personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades judiciales por la presunta comisión de diversos delitos de alto impacto, así lo destacó el Teniente Coronel César Alberto Aristizábal Riascos Subcomandante Policía Metropolitana de Manizales.

“Se resalta la detención de un hombre quien, ante el factor de oportunidad, hurto de una joyería en el centro de la ciudad, elementos avaluados en 10 millones de pesos”, indicó el uniformado.

Otro de los casos es el de un hombre capturado por un caso de violencia intrafamiliar, así lo explicó el Teniente Coronel Aristizabal: “la captura de un hombre de 43 años por el delito de violencia intrafamiliar agravada, quien desde el año 2024 venía ejerciendo violencia contra su compañera sentimental. La valiente denuncia de la víctima, permitió actuar, logrando su judicialización”.

Delitos de los capturados

Desde la Policía Metropolitana, destacaron que 20 personas fueron capturadas en diferentes puntos de Manizales y Villamaría por delitos como:

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Concierto para delinquir.

Violencia intrafamiliar agravada.

Acceso carnal abusivo.

Lesiones personales.

Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Extorsión agravada.

Diligencias de allanamiento y registro

Como parte de los operativos, se ejecutaron siete diligencias de allanamiento y registro, fundamentales para debilitar las estructuras criminales.

Entre las acciones realizadas, se destaca la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada “Tabasco” dedicados al tráfico de estupefacientes en los barrios Comuneros, Sinaí, San Sebastián y Villahermosa.

“Estas acciones permitieron la incautación de 3.487 gramos de marihuana, sacando de circulación una considerable cantidad de droga. Adicionalmente, se logró la incautación de mercancía ilegal avaluada en 37 millones de pesos", destacó el Subcomandante Policía Metropolitana de Manizales.

En los diferentes procedimientos de control y vigilancia, se emitieron 208 órdenes de comparendo por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, enfatizando el compromiso con la cultura de la legalidad.

Incautación de armas

En materia de armas, se incautaron 171 armas cortopunzantes y un arma de fuego en diferentes operativos realizados por las autoridades, acciones que según las autoridades aportan a la reducción de la comisión de delitos violentos.