Madre denuncia que su hija lleva 10 días sin cirugía: “Ninguna clínica quiere recibirla”

Colombia

La familia de María Alejandra Arias Galindo, una joven de 18 años que resultó gravemente herida después de que un bus la atropellara mientras iba en bicicleta a su trabajo, denuncia que han pasado 10 días sin que se le realice la cirugía que necesita para restaurar su pelvis. La joven permanece en la clínica Medicentro Familiar, en Fontibón, donde fue ingresada inicialmente a la UCI por una laceración del bazo y un sangrado que puso en riesgo su vida.

Según cuenta su madre, Deyanira Garindo Cárdenas, aunque su hija ya salió de cuidados intensivos y está lista para la intervención, la cirugía se ha aplazado por falta de instrumentación quirúrgica y de un cirujano vascular. “Mi hija mantiene con mucho dolor y me dicen que no tienen los instrumentos ni las personas para atender ese caso”, afirmó.

“Me han dicho que no la pueden operar y que ninguna clínica la recibe”

La madre relata que esta semana la clínica le aseguró que la cirugía se realizaría entre jueves y viernes, pero luego le informaron que no contaban con los tornillos necesarios ni con el especialista para atender a la joven. Ante esa situación, pidieron su remisión a otro centro médico. Sin embargo, las respuestas han sido negativas.

“Ellos dicen que han estado llamando a varias clínicas y que todas la rechazan. Que no hay camillas, que no hay camas o que no tienen los implementos para hacerle la cirugía”, contó.

Deyanira asegura que su hija se encuentra estable, pero debe mantenerse prácticamente inmóvil por la fractura de pelvis. “La niña mantiene con mucho dolor. Tiene los huesos rotos y cada día es más difícil verla así”, dijo.

El SOAT está por agotarse y la EPS aún no la recibe

La joven está cubierta por el SOAT del vehículo que la atropelló, el cual tiene un cupo de 35 millones de pesos, de los que ya se habrían gastado cerca de 20 millones. Según explica su madre, desde la EPS Compensar le dijeron que solo podrán recibirla cuando el SOAT llegue a su tope.

“Me explicaron que si la reciben antes, y ella queda con alguna secuela, el SOAT no responde con la indemnización. Entonces que debemos esperar a que se acabe ese cupo”, afirmó.

“¿Entonces mi hija tiene que quedarse 15 o 20 días más así?”, cuestionó.

“Necesito que la atiendan, no sé qué complicaciones pueda tener después”

El accidente ocurrió hace 10 días, cuando un bus que pasaba por la Avenida 80 no vio a la joven y la arrolló. “La llanta de atrás golpeó la bicicleta y la levantó. Otro poquito y me la mata”, relató la madre.

Hoy, su preocupación es que la falta de atención empeore las lesiones o genere secuelas permanentes.

“Ella ya está lista para la cirugía. Solo necesito que alguna clínica la reciba y le hagan el procedimiento. No sé qué complicaciones se puedan formar si siguen pasando los días”, advirtió.

La familia informó que ya interpusieron una tutela y una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud mientras esperan una respuesta que les permita avanzar con el procedimiento urgente que requiere María Alejandra.