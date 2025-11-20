¿Jennifer Pedraza cabeza de lista al Senado?: Esta es la propuesta de Jorge Enrique Robledo

Colombia

El precandidato al Senado, Jorge Enrique Robledo, junto con los voceros del Partido Dignidad y Compromiso, propusieron que la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sea la cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia de la que también hacen parte los partidos MIRA y Dignidad y Compromiso.

“En la reunión de hoy de voceros de la Coalición Ahora Colombia, compuesta por @dignidadycomp, el @PartidoMIRA y el @NuevoLiberalCo, los voceros de Dignidad y Compromiso propusimos que @JenniferPedraz encabezara la lista de la Coalición al Senado para las elecciones de 2026”.

#RetoElecciones2026 Desde el Partido Dignidad y Compromiso piden a la coalición Ahora Colombia de la que hacen parte los partidos Nuevo Liberalismo y MIRA, que la Representante a la Cámara Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) encabece la lista que presentarán al Senado.… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 20, 2025

Según explicó Robledo, la propuesta responde a un “reconocimiento a la excelencia de su trabajo en el Congreso, por el que fue escogida como la mejor Representante a la Cámara de 2024”.

Piden a Alejandro Gaviria que no descarte hacer parte de la coalición al Senado:

Sumado a esto el exsenador indicó que las puertas en la coalición para el exministro Alejandro Gaviria siguen abiertas y le extendió la invitación a ocupar otro puesto en la lista que presentarán en los próximos días al Senado.

“Esta propuesta incluye la posibilidad de que @agaviriau ocupe otro puesto en la lista de la Coalición al senado”.

Hay que recordar que hace dos semanas y tras la propuesta del precandidato y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, al abogado Mauricio Gaona para ser cabeza de lista al Senado, Gaviria decidió que ya no haría parte de la coalición.

La decisión del exministro, quien inicialmente iba a ser la cabeza de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo, se debió además a aseguró que la invitación de Galán a Gaona lo tomó por sorpresa, hecho por el cual terminó afirmando que había sido vetado de la coalición.