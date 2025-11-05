Tras propuesta de Galán a Gaona para ser cabeza de lista, Gaviria descarta hacer parte del Nuevo Liberalismo
El exministro Alejandro Gaviria adelantará ahora conversaciones con otros partidos políticos para concretar su aspiración al Senado.
El exministro Alejandro Gaviria decidió no hacer parte de la lista al Senado del Nuevo Liberalismo y por ende de la coalición Ahora Colombia, de la que también hacen parte los partidos Mira y Dignidad y Compromiso.
La decisión se tomó a raíz de la invitación que hoy le hizo Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, al abogado Mauricio Gaona, para que sea quien lidere la lista.
La propuesta inicial a Gaviria:
Hay que señalar que hasta hace unos 20 días todo indicaba que Gaviria era quien iba a encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo y que incluso, fue el mismo Juan Manuel Galán quien propuso su nombre ante la coalición.
El anuncio de esta mañana sobre la invitación a Gaona tomó por sorpresa a Gaviria, quien mencionó que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación y lo calificó como un acto descortés. Aseguró de hecho que había sido vetado de la coalición.
Las explicaciones de Galán:
Ahora bien, debido a la controversia que ocasionó la invitación de Galán a Gaona, el director del Nuevo Liberalismo explicó lo ocurrido e informó que el cambio de planes se debió a que “tanto el Partido Dignidad y Compromiso como el Partido Mira expresaron reparos sobre el nombre del doctor Alejandro Gaviria. Por eso presentamos la postulación de Mauricio Gaona Bejarano para encabezar la lista”.
Aunque en dicha explicación Juan Manuel Galán también afirmó que las puertas para Gaviria seguían abiertas en el partido, el exministro optó por ya no hacer parte del Nuevo Liberalismo e informó que en los próximos días tomará nuevas decisiones sobre su aspiración al Senado.