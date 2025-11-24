En Bucaramanga capturaron integrante del Tren de Aragua que tenía nexos con Los del Sur

Bucaramanga

En dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios de Coaviconsa y Luz de Salvación de Bucaramanga, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, capturaron a Daniel Alejandro Luna Escobar, conocido como alias “Carne Molida” por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

Luna Escobar sería integrante activo del grupo delincuencial organizado Tren de Aragua, y se desempeñaba como administrador y sicario dentro de su estructura, manteniendo alianzas con Los del Sur para la distribución de estupefacientes y la ejecución de actividades criminales en el área metropolitana. Además, cuenta con una orden de captura vigente en el país vecino de Venezuela.

“Este delincuente tenía alguna sociedad criminal con esos bandidos del sur. Se dedicaba a generar acciones, sobre todo de homicidio y tráfico en la ciudad. Entonces es una captura importante que hace la Policía Metropolitana. También referir que, en ese caso, ese delincuente presenta una orden de captura vigente por el delito de homicidio y por su posesión ilegal de armas en Venezuela. Ya está dando todas las actividades de coordinación con las autoridades venezolanas para que esta personalmente responda por ese delito cometido en ese país”. Confirmó, el Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Además de la captura, las autoridades incautaron armas de fuego, 53 bolsas plásticas con marihuana avaluadas en más de $800.000, 140 bolsas de papel con clorhidrato de cocaína avaluadas en más de $300.000, 22 bolsas herméticas con clorhidrato de cocaína avaluadas en más de $600.000, 01 bolsa hermética con Tusi o 2CB avaluada en más de $500.000, 85 comprimidos de pastillas avaluados en más de $1.000.000, 03 bolsas herméticas con heroína avaluadas en más de $400.000, 14 cuadrículas de LDS avaluadas en más de $700.000 y equipos tecnológicos.