Asesinado el hermano del exsenador Feliciano Valencia en el norte del Cauca

Popayán, Cauca

En un ataque armado en el norte del Cauca, fue asesinado José Adelmo Valencia hermano del exsenador Feliciano Valencia.

El dirigente indígena fue atacado cuando llegaba a su vivienda en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao. Por la gravedad de sus heridas, fue trasladado a una clínica en la ciudad de Cali donde se confirmó su muerte.

“Mi hermano fue el jurídico histórico del Cabildo de Munchique los Tigres, prestó servicio comunitario a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN. Hace un año aproximadamente también fue víctima de un atentado en su casa de habitación ubicado en el territorio ancestral de Munchique”, publicó Feliciano Valencia.

Indepaz entretanto mencionó que en la zona del ataque armado hace presencia el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las Farc con el frente Jaime Martínez y la columna Dagoberto Ramos.