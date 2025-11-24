Ecopetrol realiza su segundo transporte de crudo en barco impulsado por viento

El grupo Ecopetrol anunció que en el marco de su compromiso con la descarbonización y la sostenibilidad, transportó por segunda vez 300 mil barriles de petróleo mediante una embarcación impulsada por viento. Esta nueva tecnología permite reducir en un 49% las emisiones de dióxido de carbono en comparación con buques convencionales dado que aprovecha la fuerza del viento y reduce el consumo de combustible.

“La incorporación de este tipo de embarcaciones está alineada con los objetivos estratégicos de Ecopetrol de reducir las emisiones de carbono, mantener la competitividad y generar valor en nuestras operaciones, contribuyendo así a un futuro energético más sostenible para Colombia”, afirmó el vicepresidente Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol, Julio César Herrera.

Ecopetrol aumentará la oferta de gas natural para asegurar el suministro en Meta y Casanare

Ecopetrol anunció que a mediados de noviembre abrirá un proceso comercial para asignar gas a empresas distribuidoras y comercializadoras que operan en los departamentos de Casanare y Meta, esto con el objetivo de contribuir con el abastecimiento del energético en esta región del país.

Este volumen adicional de gas provendrá de los campos Cusiana y Floreña, y estará disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, y tendrá como prioridad la demanda esencial por parte de residencial y pequeños comercios, pero también podrá destinarse para la atención del Gas Natural Vehicular de Casanare y Meta.

“En lo que va de 2025 Ecopetrol ha adelantado diferentes procesos de comercialización de corto y largo plazo que les ha permitido a los distribuidores de los departamentos del Meta y Casanare acceder al gas que produce la empresa a precios competitivos, lo que garantiza la seguridad energética de las familias y pequeños comercios de esta región”, señaló la líder de Desarrollo de Negocios de Gas y GLP de Ecopetrol, Leydi Diana Rincón.

Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia: ¿Cómo llegó a ser tan grande y cómo está ahora?

Ecopetrol es la empresa más grande e importante, no solo en el sector minero y de hidrocarburos, sino del país. Si bien existen otras entidades que contribuyen a la economía colombiana, como Bancolombia, esta, es la que mayores aportes realiza.

Asimismo, es una de las empresas principales en Latinoamérica, con operaciones en países como Brasil y Perú. Además, es la única entidad certificada en el sector de petróleo y gas que cuenta con certificación en el cálculo de la huella de agua, lo que significaría que, Ecopetrol, hace un uso responsable de este recurso.

Pese a los buenos comentarios y demás exaltaciones al gigante petrolero, recientemente, se dio a conocer que las ganancias de la empresa durante el tercer trimestre cayó un 29,8 %. Esta caída se debe a varios factores, entre ellas las siguientes:

La tasa de cambio.

Los precios del crudo en los mercados internacionales y la carga tributaria.

Disminución de sus utilidades.

Hasta el momento, la empresa presentó un informe en el que detallan los resultados financieros del tercer semestre de Ecopetrol del 2025. En ellos, se expone que, las utilidades en los primeros tres trimestres del año cayeron de $14.5 billones a $ 10.4 billones, lo que representa una reducción del 32%. Si bien aún se mantiene una expectativa frente a una recuperación frente a esta caída, la empresa se mantiene, además, su historia y la manera en la que se consolidó, es interesante.