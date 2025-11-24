Frustran robo de combustibles al oleoducto del Grupo Ecopetrol en Armero Guayabal, Tolima

Tolima

La baja presión detectada por el Grupo Ecopetrol en el Poliducto Salgar – Gualanday, a la altura del municipio de Armero Guayabal, Tolima, alertó sobre un posible robo de gasolina, lo que provocó la reacción inmediata de la Policía del Departamento del Tolima.

Al dirigirse hacia el sitio donde se presentaba la baja presión, los uniformados de la Policía interceptaron, en el kilómetro 80 de la vía Ibagué – Mariquita, a tres hombres que se movilizaban en un vehículo tipo camión.

Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida, logrando la captura en flagrancia de uno de ellos, un hombre de 39 años, quien conducía el camión.

“Durante el registro, los uniformados hallaron 2.700 galones de hidrocarburos, avaluados en cerca de $45.000.000, los cuales presuntamente habrían sido extraídos momentos antes del Poliducto Salgar – Gualanday, que abastece los departamentos de Tolima y Huila. Asimismo, fueron incautados dos teléfonos celulares, un radio de comunicaciones y $750.000 en efectivo”, indicó la capitán Juanita Padilla, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Tras la verificación técnica realizada por un perito en automotores, se estableció que el camión incautado en medio del robo había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en Soacha, Cundinamarca.

El capturado, el vehículo y la gasolina recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía N.° 91 Seccional Especializada de Cali, Valle del Cauca, por los delitos de apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, receptación y falsedad marcaria. Luego de la audiencia virtual, el detenido fue cobijado con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.