Denuncian a procurador que intervino en elección de contralor de Cali

Cali, Valle del Cauca

El jurista y exprocurador Eduardo Castillo González, denunció penalmente al excongresista Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, quien hoy se desempeña como procurador segundo delegado para la vigilancia preventiva de la función pública.

El funcionario del ministerio público es quien mediante escritos dirigidos a la mesa directiva del concejo exigió explicaciones y correctivos al proceso de elección del contralor distrital de Cali para el periodo 2026-2029.

Esta participación del procurador delegado ha sido interpretada por 15 concejales de Cali como un campanazo de alerta frente a posibles fallas legales en el proceso del concurso entregado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC y que llevó a la selección de la terna que debe ser escuchada en plenaria por el cabildo caleño.

Estos aspirantes son Diego Mauricio López, ex contralor de Cali en 2016, así como los abogados Ligia Amanda Gallego y Gustavo Alberto Barrientos.

Para el abogado Eduardo Castillo González, hay una presunta interferencia indebida en el proceso de elección del Contralor Distrital 2026–2029, por parte del procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas y además habría ejercido presiones o intervenciones irregulares que podrían configurar prevaricato por acción.

“Para estas acciones debió mediar una orden del procurador general de la nación para cumplir esa delegación y debe ser expuesta por el funcionario denunciado”, precisó el abogado Castillo González.

Frente a los procesos adelantados por el concejo de Cali y la Universidad encargada del concurso, el exprocurador Castillo González dijo que las resoluciones de apertura, listados de admitidos y ajustes se emitieron conforme al debido proceso.