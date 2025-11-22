Apoyo al presidente Petro para que su hijo recobre la libertad, solicito el cantante Giovanny Ayala

Miguel Ayala, hijo del artista Giovanny Ayala, fue secuestrado el pasado martes 18 de noviembre en la vía Panamericana, en Cauca.

Un llamado al presidente Gustavo Petro para la búsqueda de Miguel Ayala, hijo del popular cantante Giovanny Ayala, luego de cumplirse cuatro días de su secuestro en el Cauca.

A través de un video, el cantante de música popular Giovanny Ayala, este fin de semana hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten la integridad y liberen a su hijo Miguel Ayala. Le pidió al presidente Petro ayuda para su liberación.

“Como padre, le pido al señor presidente que desplace a todo su equipo del Gaula, la Policía, Sijín. Por favor, pronto regreso de mi hijo”, fue el llamado al presidente Petro.

Giovanny Ayala igualmente destacó que Miguel es un muchacho con sueños, dedicado a la música y sin ningún vínculo con dinámicas de violencia en el país.

