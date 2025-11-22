Se inicia proceso de incumplimiento al contratista de obra del Parque Pacífico

Desde el 2022 se ha invertido en el proyecto un total de $25.100.878.712. En el 2024 la obra presentaba un déficit de más de $10.600 millones.

La Secretaría de Cultura de Cali abrió un proceso sancionatorio contra la Unión Temporal Parque Pacífico por presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 083 de 2022, en una acción que responde al deber que tiene la entidad de vigilancia y protección de los recursos públicos invertidos en el proyecto.

Como parte del seguimiento a la obra, que ha tenido todo el acompañamiento de la Personería y organismos de control, la Secretaría de Cultura de Cali convocó al contratista a una audiencia pública que se realizará el próximo 26 de noviembre de 2025, donde se evaluarán los retrasos y obligaciones pendientes.

La decisión se adopta luego de que, en el segundo semestre de 2025, el contratista asegurara contar con la capacidad para continuar la obra y entregarla en el último trimestre del año. Por lo anterior, tras varias revisiones, comités de obra, reuniones y labores de seguimiento, la Secretaría presume que el contratista no podrá cumplir los plazos establecidos y mantiene retrasos significativos que comprometen la continuidad del proyecto y la adecuada ejecución de su presupuesto.

A la fecha el proyecto presenta un avance de la obra general del 77,05%. Tramo I, 99,33%, Tramo II, 91,63%; Tramo III 72,78%, siendo este último el que más registra atrasos en varios frentes de trabajo, lo que genera preocupación ante la proximidad de la fecha contractual de entrega, prevista para el 15 de diciembre de 2025. Por lo anterior, tras varias revisiones, comités de obra, reuniones y labores de seguimiento, el contratista no podrá cumplir los plazos establecidos.

Durante las visitas técnicas realizadas por el equipo especializado de la Secretaría de Cultura, se evidenció atrasos en las fachadas de las cocinas, la fundición de pisos internos y externos, la estructura metálica inconclusa en la marquesina B, entre otros que serán revisados en la audiencia pública.