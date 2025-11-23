Procuraduría destituye e inhabilita a exedil de Cali por firmar contrato irregular

Se trata del exedil de la Comuna 9 de Cali, Walter Antonio Bustamante, quien fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad por ocho años, tras firmar un contrato de prestación de servicios mientras aún ejercía funciones públicas.

Según el fallo en primera instancia, Bustamante celebró un contrato con la Secretaría de Infraestructura del distrito, entre agosto y diciembre de 2023, pese a que la ley prohíbe que un servidor público reciba dos remuneraciones del erario de manera simultánea.

“Por celebrar un negocio jurídico adicional al del cargo para el que resultó elegido”, asegura el Ministerio Público.

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali estableció que el exedil ignoró una incompatibilidad legal evidente y vulneró principios como la moralidad y la imparcialidad administrativa. El ente de control agregó que su conducta quebrantó la confianza de la comunidad en quienes administran los recursos públicos.

Por estas irregularidades, la Procuraduría calificó la falta como gravísima a título de dolo y ordenó su destitución y la inhabilidad para ocupar cargos públicos durante los próximos ocho años.