Demanda de energía en Colombia aumentó 2,4% en octubre: industrias manufactureras impulsaron aumento

El administrador del mercado energético colombiano, XM, entregó el balance de la demanda energética para octubre de 2025 en el que se evidenció un incremento de 173,04 gigavatios hora, en comparación al mismo periodo del año anterior.

Según la entidad, las industrias manufactureras fueron las actividades comerciales que arrastraron el crecimiento de la demanda, al registrar un aumento de 7,89% en 12 meses, seguidas por la la explotación de minas y canteras con 6,81% y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 5,89%.

¿Cómo fue el consumo de acuerdo con los días de la semana?

Es importante tener en cuenta que los crecimientos de la demanda de energía eléctrica se calculan como el promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados, domingos y festivos).

Lo que quiere decir que frente a octubre de 2024, la demanda en días comerciales tuvo el mayor incremento con 3,09% en 22 días, seguida por los domingos y festivos con 1,49% en cinco días y los sábados con 0,09%.

Asimismo, destacaron que las regiones con mayor crecimiento fueron Chocó, Centro, Antioquia, Caribe, entre otras. Sin embargo, señalaron que la que tuvo menor valor en su consumo de energía fue Guaviare con -1,84 %.

“Chocó es la región del país con mayor crecimiento en la demanda de energía eléctrica en octubre de 2025 con un aumento de 5.25 %, seguida por Centro con 4.84 %, Antioquia con 3.34 %, Caribe con 2.50 %, Sur con 2.27 %, Tolima, Huila y Caquetá (THC) con 1.44 %, Caldas, Quindío y Risaralda (CQR) con 1.23 %, Oriente con 1.18 %, Valle con -1.28 %. La región que presentó el menor crecimiento en su consumo de energía fue Guaviare con -1.84 %”, aseguró XM.

