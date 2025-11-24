Chelsea recibe a Barcelona en la quinta jornada de Champions League: fecha, hora y cómo seguir

Regresan las emociones de la UEFA Champions League y en la que se jugaran varios duelos clave. En uno de ellos, Chelsea recibirá a Barcelona, en el estadio Stamford Bridge de Londres, por el partido correspondiente a la quinta fecha de la Fase Liga.

En este encuentro, ambos equipos esperan sumar de a tres, para escalar posiciones en la tabla y volver a meter presión en la zona alta de la clasificación directa a los ooctavos de final.

El equipo londinense llega a este duelo con 7 puntos y ubicándose en la casilla 12, producto de una derrota ante Bayern Múnich, dos victorias cuando se enfrentó a Benfica y al Ajax, y finalmente empató 2-2 con Qarabağ en la jornada anterior.

Por otro lado, el Barça también tiene siete unidades y está en la undécima posición, resultado de dos triunfos ante Newcastle y Olympiacos, una derrota con PSG y el reciente empate 2-2 ante el Club Brujas.

Por eso es importante para el equipo de Hansi Flick volver conseguir un triunfo en la Liga de Campeones, para enderezar el camino e ir por el objetivo principal que es acabar con la sequía en títulos internacionales.

Antecedentes Chelsea vs. Barcelona

En toda la historia de la Champions League, ingleses y españoles se han enfrentado en 14 ocasiones, e incluso en las cifras este duelo se prevé muy parejo, ya que son; 4 victorias para Chelsea, 4 para Barcelona y 6 empates.

La última vez que se dio este cruce, fue en los octavos de final de 2017-18, donde Barça se impuso 4-1 en el marcador global.

Hora, fecha y cómo seguir

El juego entre Chelsea y Barcelona se disputará el martes 25 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. (hora Colombia), y se podrá seguir a través de la cobertura en vivo en la emisora de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en vivo y en directo en el portal web de caracol.com.co.