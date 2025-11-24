Champions League

Chelsea recibe a Barcelona en la quinta jornada de Champions League: fecha, hora y cómo seguir

Ambos equipos quieren conseguir un triunfo en Londres, para volver a sumar de a tres.

Enzo Fernandez jugador de Chelsea en la Premier League 2025-26 / Getty Images

Enzo Fernandez jugador de Chelsea en la Premier League 2025-26 / Getty Images / Rene Nijhuis/MB Media

Laura Reina

Regresan las emociones de la UEFA Champions League y en la que se jugaran varios duelos clave. En uno de ellos, Chelsea recibirá a Barcelona, en el estadio Stamford Bridge de Londres, por el partido correspondiente a la quinta fecha de la Fase Liga.

En este encuentro, ambos equipos esperan sumar de a tres, para escalar posiciones en la tabla y volver a meter presión en la zona alta de la clasificación directa a los ooctavos de final.

El equipo londinense llega a este duelo con 7 puntos y ubicándose en la casilla 12, producto de una derrota ante Bayern Múnich, dos victorias cuando se enfrentó a Benfica y al Ajax, y finalmente empató 2-2 con Qarabağ en la jornada anterior.

Lea también: Partidos de la Champions League 2025 EN VIVO: Bayern Múnich, Arsenal, Barcelona, Real Madrid y más

Por otro lado, el Barça también tiene siete unidades y está en la undécima posición, resultado de dos triunfos ante Newcastle y Olympiacos, una derrota con PSG y el reciente empate 2-2 ante el Club Brujas.

Por eso es importante para el equipo de Hansi Flick volver conseguir un triunfo en la Liga de Campeones, para enderezar el camino e ir por el objetivo principal que es acabar con la sequía en títulos internacionales.

Antecedentes Chelsea vs. Barcelona

En toda la historia de la Champions League, ingleses y españoles se han enfrentado en 14 ocasiones, e incluso en las cifras este duelo se prevé muy parejo, ya que son; 4 victorias para Chelsea, 4 para Barcelona y 6 empates.

Le podría interesar: Bayern Múnich buscará reducir la dura sanción de la UEFA impuesta a Luis Díaz

La última vez que se dio este cruce, fue en los octavos de final de 2017-18, donde Barça se impuso 4-1 en el marcador global.

Hora, fecha y cómo seguir

El juego entre Chelsea y Barcelona se disputará el martes 25 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. (hora Colombia), y se podrá seguir a través de la cobertura en vivo en la emisora de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en vivo y en directo en el portal web de caracol.com.co.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad