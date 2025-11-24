Partidos de la Champions League 2025 EN VIVO: Bayern Múnich, Arsenal, Barcelona, Real Madrid y más
Todo listo para disputarse la quinta jornada de la Fase de Liga.
¡Vuelve la Champions League! Entre el próximo martes y miércoles se estarán disputando los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Fase de Liga, jornada que ofrece varios encuentros de gran nivel como Chelsea vs. Barcelona o Arsenal vs. Bayern Múnich.
Los colombianos también regresan a la acción. Aunque ocho de ellos podrán sumar minutos con sus respectivos equipos, la principal ausencia llega por cuenta de Luis Díaz, quien deberá cumplir con tres fechas de sanción en el Bayern, luego de haber sido expulsado durante el duelo ante PSG.
Así las cosas, los deportistas nacionales que tendrán acción serán:
- Qarabağ: Kevin Medina y Camilo Durán.
- Arsenal: Cristhian Mosquera y Alexei Rojas.
- Juventus: Juan David Cabal.
- Benfica: Richard Ríos.
- Galatasaray: Dávinson Sánchez.
- Sporting Lisboa: Luis Javier Suárez.
Partidos de la fecha 5 en Champions League 2025
Martes 25 de noviembre
- Ajax vs. Benfica (12:45 de la tarde)
- Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise (12:45 de la tarde)
- Bodo/Glimt vs. Juventus (3 de la tarde)
- Napoli vs. Qarabag (3 de la tarde)
- Olympique de Marsella vs. Newcastle (3 de la tarde)
- Borussia Dortmund vs. Villarreal (3 de la tarde)
- Chelsea vs. Barcelona (3 de la tarde)
- Manchester City vs. Bayer Leverkusen (3 de la tarde)
- Slavia Praga vs. Athletic Club (3 de la tarde)
Miércoles 26 de noviembre
- Pafos vs. AS Monaco (12:45 de la tarde)
- Copenhague vs. Kairat (12:45 de la tarde)
- Olympiacos vs. Real Madrid (3 de la tarde)
- Sporting Lisboa vs. Brujas (3 de la tarde)
- Eintracht Frankfurt vs. Atalanta (3 de la tarde)
- Liverpool vs. PSV (3 de la tarde)
- Atlético de Madrid vs. Inter de Milán (3 de la tarde)
- Arsenal vs. Bayern Múnich (3 de la tarde)
- PSG vs. Tottenham Hotspur (3 de la tarde)