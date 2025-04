Desmantelaron estudio webcam que explotaba sexualmente a menores de edad

Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a un hombre señalado de explotar sexualmente a menores de edad en un estudio webcam en el barrio Prados del Este.

El procedimiento se realizó el pasado viernes a las 10:10 de la noche por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Mecuc, que llegó a la vivienda para adelantar el allanamiento.

En el lugar se encontraron con Jesús David Maestre Sevilla, de 29 años, quien tenía la orden de captura emanada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías ambulante por el delito de trata de personas.

Además, lograron la recuperación de una menor de 15 años, a quien habría sometido a vejámenes sexuales.

El allanamiento permitió la incautación de tres celulares, 2 CPU, 1 DVR y material logístico para desarrollo de actividades de explotación sexual con plataformas digitales, entre ellos, juguetes sexuales y una máquina sexual automática.

La investigación permitió conocer que el hoy capturado contactó a la víctima a través de la res social Facebook y, con engaños, la trasladó desde Venezuela a Cúcuta, en donde empezó a explotarla sexualmente en diferentes estudios donde fue cosificada y obligada a realizar contenido sexual explícito y denigrante, abusada en diversas formas.

No conforme con ello, su tratante la deja en estado de gestación, pero como esto no le era rentable, la víctima fue coaccionada a ejercer la explotación sexual en su estado, a fin de no perder la continuidad.

Dentro de este contexto, la menor de edad logra evadirse del lugar y acudir a su mamá, quien acudió a las autoridades para aperturar una investigación que terminó con la captura de Jesús Maestre.

El hombre fue presentado a la Fiscalía en donde un juez decidió dictarle medida de aseguramiento.