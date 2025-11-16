Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del Torneo de Maestros

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, fue derrotado por el italiano Jannik Sinner, contra el que perdió la final de la Copa de Maestros (7-6(4) y 7-5).

Sinner y Alcaraz regalaron una final a la altura de lo esperado. Máximo nivel para cerrar la Copa de Maestros. Fue su sexto encuentro del año, todos en finales. Son siete consecutivas contando Pekín 2024. Dominio absoluto. El italiano levantó el trofeo por segundo año consecutivo al Inalpi Arena de Turín.

Invictos llegaron ambos a la gran cita. Con menos descanso Alcaraz, que requirió de asistencia médica en el primer set y jugó toda la segunda manga con un vendaje en su pierna derecha, a la altura del muslo, justo por encima de la rodilla.

El italiano Jannik #Sinner cerró un 2025 histórico al vencer 7-6, 7-5 a Carlos #Alcaraz y conquistar su segundo título consecutivo en las Finales ATP. El campeón de Wimbledon sumó además trofeos en Beijing, Viena y París, consolidando su lugar en la élite tras finales en… pic.twitter.com/Fyl5ZiygYH — The LA Vox (@TheLaVox) November 16, 2025

DECLARACIONES DE CARLOS ALCARAZ

“Estoy muy contento con mi actuación. He jugado contra un tío que no pierde aquí desde hace dos años. Eso dice lo gran jugadores que eres, con tu equipo poniendo un gran trabajo. Volviste más fuerte después de cada derrota, no tiene muchas, pero cada vez vuelves mas fuerte. Gran final la tuya”, declaró en la ceremonia de premiación.

Además le brindó un consejo a su máximo rival, que no jugará la Copa Davis, torneo que sí disputará el murciano en Bolonia: “Ha sido un gran año para ti, ahora tienes un descanso para estar preparado para el próximo año. Descansa porque yo voy a estar preparado. Enhorabuena por el trofeo”.

Además, agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su familia: “Gracias a mi equipo y familia. La mayoría está aquí apoyándome. Ha sido un año larguísimo, pero hemos dado gran nivel. Quiero dejaros claro que dejamos la pista con la cabeza bien alta, es gracias a vosotros que juego bien. Gracias por el esfuerzo de cada día. Diría que este (finalista) es un gran trofeo también”.

Por último, Alcaraz expresó unas palabras para el púbico, que acabó coreando su nombre: “Turín, ha sido un placer volver a jugar aquí. La energía ha sido increíble. Habéis animado a Jannik pero con respeto, algo que aprecio muchísimo. Espero veros el próximo año”.