David Alonso finalizó el Mundial 2025 de Moto2 en el ‘top 10′: Clasificación general y resultados

Así quedó el colombiano en su primera temporada desde la segunda categoría

David Alonso de Colombia y CFMOTO Inde Aspar Team Moto2 / Getty Images. / Gold & Goose Photography

Santiago Mojica Alarcón

El colombiano David Alonso no reflejó su mejor desempeño en el Gran Premio de Valencia, circuito donde previamente declaró que, le costó; y partió en el puesto 20 tras los resultados en las clasificaciones durante los días previos. El piloto de CFMoto Aspar Team no solo tuvo la misión de escalar posiciones, sino que también tuvo que reponerse al choque ente Barry Baltus y Daniel Muñoz en la primera vuelta, que retrasó el desarrollo de los corredores que partieron en las posiciones finales.

Así fue el accidente en la primera vuelta que ocasionó un retraso de 5 segundos, aproximadamente, en el colombiano de 19 años:

Diogo Moreira (Brasil) conquistó el título en 2025 después de mantenerse en la misma posición (9) desde su salida, y sin asumir riesgos, con algunos problemas de rebote en el tren delantero de su moto que le obligaron a apoyar el codo sobre el asfalto para evitar la caída, se convirtió en el nuevo campeón de Moto2.

Resultados del Gran Premio de Valencia

PosPilotoPaísMotoTiempo
1Izan GuevaraEspañaBoscoscuro34:19:229
2Daniel HolgadoEspañaKalex+0.717
3Ivan OrtolaEspañaBoscoscuro+2.327
18David AlonsoColombiaKalex+23.925

Clasificación final de Moto2

PosPilotoPaísEquipoPuntos
1Diogo MoreiraBrasilKalex286
2Manuel GonzálezEspañaKalex257
3Barry Baltus BélgicaKalex232
9David AlonsoColombiaKalex153

David Alonso cedió dos puestos en la tabla general del Mundial de Moto2 en 2025, después de quedar la casilla 18 en la carrera de Valencia, durante su primera temporada en la segunda máxima categoría de motociclismo en el mundo, después de haber estado en Moto3.

En el año, Alonso consiguió 5 podios en la competencia (Gran Bretaña, Malasia, Australia, Hungría y Portugal), para un total de 153 puntos.

