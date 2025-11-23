María Margarita Guerra es la nueva gobernadora del Magdalena

Magdalena

Con el 100 por ciento de las mesas instaladas y una jornada que avanzó con normalidad en todo el departamento, María Margita Guerra se convirtió en la nueva gobernadora del Magdalena.

La candidata de la Coalición Fuerza Ciudadana recibió un total de 188.722 votos (56.05%) en unas elecciones atípicas marcadas por un fuerte despliegue institucional y un balance de orden público estable.

La Registraduría destacó la rápida instalación de las mesas, el preconeto y el acompañamiento de organismos de control, mientras que la ciudadanía acudió desde temprano a los distintos puestos de votación.

Con este resultado, Guerra asumirá el reto de dirigir la administración departamental en los meses que restan del periodo constitucional.