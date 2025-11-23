Santa Marta

María Margarita Guerra es la nueva gobernadora del Magdalena

La candidata ganó en unas elecciones atípicas que se desarrollaron sin contratiempos, con el 100% de las mesas instaladas y presencia de las autoridades electorales en todo el departamento.

María Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana . (Foto: Suministrada).

María Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana . (Foto: Suministrada).

Magdalena

Con el 100 por ciento de las mesas instaladas y una jornada que avanzó con normalidad en todo el departamento, María Margita Guerra se convirtió en la nueva gobernadora del Magdalena.

La candidata de la Coalición Fuerza Ciudadana recibió un total de 188.722 votos (56.05%) en unas elecciones atípicas marcadas por un fuerte despliegue institucional y un balance de orden público estable.

La Registraduría destacó la rápida instalación de las mesas, el preconeto y el acompañamiento de organismos de control, mientras que la ciudadanía acudió desde temprano a los distintos puestos de votación.

Le puede interesar: ¿Quiénes pelean la Gobernación del Magdalena en la elección atípica de este domingo?

Con este resultado, Guerra asumirá el reto de dirigir la administración departamental en los meses que restan del periodo constitucional.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad