El Concejo de Barranquilla aprueba presupuesto de la Alcaldía por $7.7 billones para 2026.

El presupuesto 2026 representa un crecimiento del 15% frente a la vigencia 2025 ($6,7 billones).

El alcalde Alejandro Char, en su cuenta de X, dijo que “el presupuesto de nuestra ciudad crece a $7.7 billones para 2026, $1 billón más que en la vigencia actual. El Concejo Distrital aprobó el presupuesto para el próximo año, que alcanza un aumento del 15%. De este total, el 85% se destinará a inversión social, que también aumenta de $5.5 billones a $6.3 billones, y los gastos de funcionamiento representan el 7%”.

El concejal Alexis Castillo señaló que el 80% del presupuesto va dirigido a la inversión social.

“Sin duda estamos hablando de un hecho histórico para la ciudad de Barranquilla, un presupuesto que supera una inversión de más de 7.7 billones de pesos, donde cerca del 80% de esta inversión va dirigida a inversión social, a parques, mejoramientos de vivienda, vías pavimentadas, a la ampliación de la cobertura de la educación superior, de la mejora de la infraestructura de los planteles educativos, de la mejora de nuestra infraestructura en nuestros pasos y caminos que atienden la salud de los barranquilleros. Hoy el pueblo barranquillero aprueba la gestión del alcalde Alejandro Char y nosotros, por supuesto, estamos convencidos que con esta inversión que se viene para el año 2026, seguiremos cerrando esa brecha social que muchas comunidades aún anhelan, que aún esperan”, indicó Castillo.

Plan de desarrollo