El SENA Bolívar realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 – 2025

El equipo de la Regional Bolívar del SENA desarrolló su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del período 2024–2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la Audiencia, el director regional, Jaime Torrado Casadiegos, junto al equipo directivo y funcionarios, presentó los avances alcanzados del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 en materia de formación, certificación de competencias laborales, servicio a la empresa y la ciudadanía, empleo, emprendimiento, talento humano, ejecución presupuestal, infraestructura y obras, así como los resultados de las estrategias CampeSENA y Full Popular.

A la Audiencia asistieron aprendices, instructores, empresarios, autoridades, miembros de Asociaciones, campesinos y campesinas de la región, entre otros.

Jaime Torrado Casadiegos, director del SENA Regional Bolívar dijo que _“ En 2025 llegamos a más de 552 mil personas con acciones de formación y se fortalecieton procesos dirigidos a la población campesina, incluyendo la contratación de instructores campesinos y la realización de diálogos territoriales.”

Añadió que también, que “se presentaron progresos en infraestructura como la finalización de las obras de la nueva sede SENA de Magangué; el inicio de reconstrucción de la sede San Jacinto y la pronta apertura de un nuevo punto de Atención al Ciudadano en Cartagena, con lo que se brindará un mejor servicio a más bolivarenses”.

En materia de formación, la Regional Bolívar capacitó a 431.455 aprendices en programas de formación profesional integral, de los cuales 273.803 fueron mujeres y 153.185 hombres. Asimismo, se suscribieron 12 convenios con instituciones de educación superior, con lo que 1.800 egresados, continuaron hacia su formación universitaria.

A septiembre de 2025, se formaron 34.210 aprendices en programas técnicos laborales, operarios y auxiliares, y 122.248 aprendices a través de formación virtual, muchos de ellos campesinos y campesinas bolivarenses.

Asimismo, a septiembre de 2025, en materia de empleabilidad 45.359 buscadores de empleo se inscribieron en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo (APE), 53.477 recibieron orientación, y a diciembre de 2024 se vincularon laboralmente 9.533 personas. Estas acciones priorizaron la atención a mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad.

En cuanto a emprendimiento, a diciembre de 2024 se crearon 48 nuevas empresas y se formularon más de 240 planes de negocio para población joven, mujeres, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, campesinos y campesinas.

Respecto a las estrategias impulsada por el SENA, a corte de septiembre de 2025, se formaron 31.139 campesinos y campesinas a través de CampeSENA y 11.855 participantes mediante Full Popular. Estas iniciativas permitieron la consolidación de 51 proyectos productivos, beneficiando a 35 asociaciones campesinas. Además, se desarrollaron diálogos territoriales y comunitarios en los municipios de Magangué, Santa Rosa de Lima, Clemencia, Arroyohondo, San Jacinto, Turbana, San Martín de Loba y San Fernando; ahora se tienen planes de acción en desarrollo atendiendo los requerimientos y compromisos.

En materia de Certificación de Competencias Laborales, a septiembre de 2025 se certificaron 5.574 personas, otras 1.684 a través de CampeSENA y 877 mediante la estrategia de Economía Popular.

Finalmente, en cuanto a infraestructura, avanza la construcción de la nueva sede en el municipio de Magangué y la remodelación de la sede de San Jacinto, fortaleciendo así la capacidad institucional en la región.