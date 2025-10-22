¡Trabajo sí hay! Más de 1.500 vacantes en Bucaramanga

¿Está buscando empleo? El SENA Bucaramanga trae buenas noticias: este jueves se realizará la ExpoEmpleo SENA 2025, un evento que contará con más de 1.500 vacantes en diferentes sectores como tecnología, administración, salud, comercio y servicios.

El evento se llevará a cabo en en el Coliseo del SENA de la 27 en Bucaramanga, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y la entrada es gratuita. Se recomienda llegar con hoja de vida actualizada y vestir de manera profesional.

Entre las compañías participantes se encuentran Marval, Delthac 1, Seguridad Acrópolis, Seasim Limitada, Istmo, Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), Estudio F, Crepes & Waffles, Gente Útil y Eficacia, entre otras. Estas organizaciones estarán presentes con stands y equipos de selección realizando entrevistas y procesos de preselección en el lugar.

Durante la feria, los asistentes podrán:

Entregar su hoja de vida directamente a las empresas participantes, participar en talleres de orientación laboral y formación en habilidades blandas, recibir asesoría sobre programas de emprendimiento y cursos de formación complementaria que ofrece el SENA para fortalecer competencias.