Arsenal se ilusiona con la Premier League: Tabla de posiciones tras goleada al Tottenham

Arsenal continúa intratable en la Premier League. El equipo del español Mikel Arteta goleó 4-1 al Tottenham en el derbi londinense, resultado que le permitió estirar su ventaja como líder del campeonato de Inglaterra.

En una noche soñada para el volante inglés Eberechi Eze, quien aportó un triplete, Los Gunners alcanzaron los 29 puntos en la tabla de posiciones. El primer tanto del juego lo convirtió el belga Leandro Trossard; mientras que el brasileño Richarlison descontó con un golazo desde casi mitad del campo.

En el equipo de Mikel Arteta fue suplente el defensa colombo-español Cristhian Mosquera, quien ingresó al terreno de juego a los 88 minutos.

Arsenal supo aprovechar el tropiezo del Manchester City, quien este sábado cayó 2-1 ante el Newcastle, en su visita al Saint James Park. Tomando ya 6 puntos de diferencia en la primera posición del campeonato.

Tabla de posiciones de la Premier League

Resultados de la fecha

  • Burnley 0-2 Chelsea
  • Liverpool 0-3 Nottingham Forest
  • Bournemouth 2-2 West Ham United
  • Wolverhampton 0-2 Crystal Palace
  • Brighton 2-1 Brentford
  • Fulham 1-0 Sunderland
  • Newcastle 2-1 Manchester City
  • Leeds United 1-2 Aston Villa
  • Arsenal 4-1 Aston Villa

Lunes 24 de noviembre

  • [3:00PM] Everton Vs. Manchester United

