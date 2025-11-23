Arsenal se ilusiona con la Premier League: Tabla de posiciones tras goleada al Tottenham

Eberechi Eze anotó un triplete ante el Tottenham. (Photo by Adam Davy/PA Images via Getty Images) / Adam Davy - PA Images

Arsenal continúa intratable en la Premier League. El equipo del español Mikel Arteta goleó 4-1 al Tottenham en el derbi londinense, resultado que le permitió estirar su ventaja como líder del campeonato de Inglaterra.

En una noche soñada para el volante inglés Eberechi Eze, quien aportó un triplete, Los Gunners alcanzaron los 29 puntos en la tabla de posiciones. El primer tanto del juego lo convirtió el belga Leandro Trossard; mientras que el brasileño Richarlison descontó con un golazo desde casi mitad del campo.

En el equipo de Mikel Arteta fue suplente el defensa colombo-español Cristhian Mosquera, quien ingresó al terreno de juego a los 88 minutos.

Arsenal supo aprovechar el tropiezo del Manchester City, quien este sábado cayó 2-1 ante el Newcastle, en su visita al Saint James Park. Tomando ya 6 puntos de diferencia en la primera posición del campeonato.

Resultados de la fecha

Burnley 0-2 Chelsea

Liverpool 0-3 Nottingham Forest

Bournemouth 2-2 West Ham United

Wolverhampton 0-2 Crystal Palace

Brighton 2-1 Brentford

Fulham 1-0 Sunderland

Newcastle 2-1 Manchester City

Leeds United 1-2 Aston Villa

Arsenal 4-1 Aston Villa

Lunes 24 de noviembre