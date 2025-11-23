Video: El increíble error del Dibu Martínez en triunfo del Aston Villa ante el Leeds United

Dibu Martínez en el momento de su blooper ante el Leeds United. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / Richard Sellers/Allstar

Aston Villa cumple con una destacada actuación en la Premier League en la presente temporada. El equipo Villano remontó ante el Leeds United, para mantenerse en la parte alta de la tabla del campeonato de Inglaterra.

En el juego por la fecha 12 del certamen, los dirigidos por el español Unai Emery se terminaron imponiendo 1-2; no obstante, cerraron la primera parte por debajo del marcador, debido a un error del portero argentino Emiliano Martínez.

A los 8 minutos, en una pelota de fácil control, el Dibu saltó a destiempo, perdiendo el balón ante Anton Stach, un compañero logró despejar la pelota antes de que cruzara la línea de gol, con tan mala fortuna que impactó en el alemán Lukas Nmecha y se terminó yendo al fondo de la red.

Martínez y los jugadores visitantes protestaron por una supuesta falta en ataque. El VAR revisó la acción durante algunos segundos, concediendo finalmente la anotación para el Leeds United.

¿HUBO FALTA CONTRA DIBU? Nmecha marcó el 1-0 del Leeds pero todo Aston Villa reclamó empujón contra Emiliano Martínez.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eT0grrPDeU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Aston Villa le dio vuelta al juego gracias al doblete de Morgan Rogers, convirtiendo a los 48 y 75 minutos. El local igualó en la siguiente acción, pero gol fue invalidado por mano de Dominic Calvert-Lewin.

Con esta victoria, Aston Villa cierra la fecha 12 de la Premier League en la cuarta posición del campeonato con 21 puntos y en zona de Liga de Campeones, superando por un punto al Crystal Palace y ubicándose a solo dos unidades del Manchester City, segundo.