Ozuna, Beéle y Ovy on the Drums presentan “Enemigos”, adelanto del álbum colaborativo STENDHAL

Ozuna, Beéle y el reconocido productor Ovy on the Drums lanzan “Enemigos”, el primer adelanto del esperado álbum colaborativo STENDHAL, que se estrenará el 5 de diciembre y ya está disponible para preordenar en todas las plataformas digitales. El video oficial puede verse en YouTube.

Este lanzamiento llega tras un momento histórico: Ozuna sorprendió al público al acompañar a Beéle en sus conciertos en el Movistar Arena, consolidando una conexión artística que ahora se materializa en un proyecto ambicioso. “Enemigos” es una fusión envolvente de ritmos urbanos con influencias afrocaribeñas, marcada por una interpretación emocionalmente cruda que refleja la esencia fresca del álbum.

La canción explora una historia de deseo prohibido, donde dos personas atrapadas en relaciones que ya no les pertenecen enfrentan un amor imposible de ignorar. Con melodías hipnóticas, una cadencia rítmica moderna y una narrativa cargada de tensión romántica, el tema se convierte en una propuesta innovadora dentro de la música urbana latina.

Un detalle destacado es la inclusión de elementos del clásico “Los Infieles” de Aventura, escrito por Anthony “Romeo” Santos en 2006, reinterpretados en esta nueva versión para dar un giro contemporáneo y global. Esta referencia conecta el pasado con el presente, reafirmando la evolución del sonido latino.

Ozuna, uno de los artistas latinos más escuchados en el mundo, afirmó: “Queríamos contar una historia que llegue al corazón, y trabajar con Beéle y Ovy hizo que todo fluyera de manera natural”. Por su parte, Beéle expresó: “Este es un tema que siente el alma. Logramos una mezcla de melodía y sentimiento que conecta desde la primera línea”. Finalmente, Ovy on the Drums agregó: “La idea fue crear algo fresco, con raíces, pero con un sonido global”.

“Enemigos” no solo marca el inicio de STENDHAL, sino que promete redefinir la fusión progresiva entre música urbana, afrobeats y ritmos caribeños, consolidando a estos tres artistas como referentes de la innovación musical latina.