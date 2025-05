Por qué si es Sisbén C o D no recibe Devolución del IVA o Renta: Así prioriza Prosperidad Social

Grupos de Sisbén C y D no reciben renta ciudadana

Solo algunos grupos determinados del Sisbén IV pueden acceder a los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA que entrega el Departamento de Prosperidad Social. Esto se debe a que los grupos C y D no pueden acceder a estos beneficios debido a su clasificación.

Estos programas están diseñados específicamente para ayudar a las poblaciones que están es situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, lo que normalmente se identifica con los grupos A y B del Sisbén IV.

Lo que sucede es que los grupos C y D son población vulnerable (C) y no pobre no vulnerable (D), y estos hogares tienen una mayor capacidad de generar ingresos y menor riesgo de pobreza extrema.

Beneficios para grupos C y D del Sisbén IV

Pese a que el Departamento de Prosperidad Social priorizó a los grupos A y B para que reciban estos programas de subsidios, esto no quiere decir que los grupos C y D no puedan tener ciertos beneficios que les pueden ayudar.

Existen otros programas y beneficios a los que usted puede optar si se encuentra en los grupos C y D del Sisbén IV:

Subsidios de Vivienda: Se puede acceder a programas como 'Mi Casa Ya' (el cual ha tenido recientes modificaciones) y otros programas de mejoramiento de vivienda.

Se puede acceder a programas como ‘Mi Casa Ya’ (el cual ha tenido recientes modificaciones) y otros programas de mejoramiento de vivienda. Subsidios educativos: Hay iniciativas a nivel local que ofrecen subsidios para matrícula en colegios privados y públicos. Esos son dirigidos a los grupos C y D, pero depende de cada programa dictaminar los demás requisitos.

Programas de capacitación: El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras entidades ofrecen programas de formación técnica y profesional para toda la población, incluyendo los grupos C y D.

Todo esto se ve detallado a través de las instituciones municipales o departamentales. Así mismo, las Cajas de Compensación ofrecen beneficios para compra de vivienda, educación, recreación y otros beneficios para los afiliados.

Muchos municipios tienen programas propios de apoyo alimentario, subsidios para servicios públicos, actividades culturales y deportivas, entre otros, dirigidos a diferentes grupos de la población, incluyendo los grupos C y D.

¿Cómo acceder a estos programas?

Consultar las páginas web de las entidades gubernamentales : Prosperidad Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, SENA , etc.

: Prosperidad Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, , etc. Visitar las alcaldías y gobernaciones: En las oficinas de desarrollo social o programas sociales pueden informar sobre las iniciativas locales.

En las oficinas de desarrollo social o programas sociales pueden informar sobre las iniciativas locales. Acercarse a las Cajas de Compensación Familiar : Averiguar sobre los servicios y subsidios a los que se puede acceder según la categoría de afiliación.

: Averiguar sobre los servicios y subsidios a los que se puede acceder según la categoría de afiliación. Estar atento a las convocatorias: Muchos programas abren convocatorias periódicamente con requisitos específicos.

Es fundamental recordar que estar en el Sisbén IV no garantiza automáticamente el acceso a todos los programas sociales. El Sisbén es una herramienta de focalización, y cada programa tiene sus propios criterios de elegibilidad. Sin embargo, la clasificación en los grupos C y D permite ser considerado como potencial beneficiario de una variedad de programas diseñados para la población vulnerable y de ingresos medios.