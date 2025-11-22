Hallan cuerpo sin vida de una mujer en un arroyo de Soledad, Atlántico: esto se sabe

Los habitantes del barrio Portal de Las Moras, en Soledad, no salen del asombro al encontrar el cuerpo sin vida de una mujer en un arroyo del sector.

El hallazgo se produjo en la tarde de este viernes 21 de noviembre, en la calle 49 con carrera 8, donde se encontraba el cadáver tendido sobre el lugar.

Las investigaciones del caso

De inmediato al sitio llegaron peritos de la Sijin de la Policía Metropolitana de Barranquilla para adelantar las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y las causas de la muerte.

El cuerpo fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla.