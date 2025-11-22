Glorieta elevada de la av. Ciudad de Cali alcanza 74 % de avance y estructura ya está completa

Colombia

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reportó que las obras del Grupo 4 en la avenida Ciudad de Cali alcanzan un 74,79 % de avance, frente al 29,50 % que tenía este tramo cuando fue recibido por la administración en enero de 2024. Esta fase incluye la construcción de la glorieta elevada que conectará esta vía con la avenida Las Américas.

Según el IDU, este punto es estratégico para mejorar la movilidad en el suroccidente de Bogotá y permitir conexiones en los cuatro sentidos.

Glorieta elevada llega al 96 % y ya tiene estructura completa

La entidad confirmó que la glorieta elevada registra un 96 % de avance y ya cuenta con su estructura completamente construida. Esto incluye los ocho ramales de doble calzada y la instalación de la carpeta asfáltica en el tramo elevado.

El director del IDU, Orlando Molano, afirmó: “Este grupo va por encima del 74 % de avance. Estamos en el puente de la glorieta elevada que va a conectar la av. Las Américas y la av. Ciudad de Cali para los cuatro sentidos. Esto es muy importante porque el alcalde Carlos Fernando Galán nos pidió que habilitáramos la glorieta elevada”.

Pruebas de carga y verificación de estructura

Durante la última semana se realizaron pruebas de carga mediante el uso de camiones de tres ejes con pesos superiores a las 29 toneladas. Estas maniobras permitieron verificar el comportamiento estructural del puente elevado y avanzar hacia su futura habilitación.

Avances en espacio público: más de 2.400 m² construidos

Además del componente vial, el proyecto presenta progresos en el espacio público, donde ya se han construido 2.428 metros cuadrados en el cuadrante suroccidental y parte del noroccidental.

Molano señaló que la entrega de estos espacios se realizará por etapas: “El año entrante, en el primer trimestre, tenemos que entregar parte del espacio público y en el primer semestre, todas las zonas verdes. Vamos a poner algunos gimnasios, pero sobre todo vamos a ofrecer infraestructura con propósito y mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos”.

¿Qué falta por construir?

De acuerdo con el IDU, los trabajos pendientes se concentran en:

Terminación de zonas verdes

Instalación de mobiliario urbano

Conexiones finales en el espacio público

Adecuaciones complementarias en los accesos viales

La administración espera que estas obras contribuyan a mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y ofrecer un entorno renovado a quienes transitan por este punto de la ciudad.