Esto es lo que se conoce del asesinato de un hincha de Atlético Bucaramanga en el barrio Colorados

La madrugada de este sábado 22 de noviembre comenzó con un hecho de violencia en el barrio Colorados, al norte de Bucaramanga. Eran aproximadamente las cinco de la mañana cuando Jerson Giovanny Mesa Afanador, de 40 años, se encontraba en la parte externa de su vivienda, ubicada en la calle 54 # 22-17, conversando con dos personas y fue ultimado de la menos seis disparos.

Según el informe policial, en ese momento apareció una motocicleta en la que se movilizaban dos sujetos desconocidos. La moto se detuvo frente al grupo e inmediatamente el parrillero desenfundó un arma de fuego. En cuestión de segundos, el hombre apuntó directamente contra Mesa Afanador y accionó el arma varias veces.

Los disparos impactaron a la víctima en distintas partes del cuerpo: dos heridas en el brazo izquierdo, una en la axila izquierda, otra en la clavícula izquierda, una en la costilla derecha y una última en la zona lumbar derecha. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar en la misma motocicleta.

Según testigos la comunidad del sector reaccionó de inmediato. Los vecinos corrieron para auxiliar al hombre y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Local del Norte. Allí recibió atención médica urgente; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Mesa Afanador falleció pocos minutos después de su ingreso.

Jerson Mesa Afanador, conocido también como ‘Homero’, era un reconocido hincha de Atlético Bucaramanga en este sector de la ciudad. Las autoridades confirmaron que la víctima tenía una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio en 2016.

Hasta el momento los móviles del ataque aún son materia de investigación y las autoridades confirman que no hay personas capturadas por este crimen.