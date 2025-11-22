El Magdalena alista comicios atípicos: más de 1 millón de votantes llamados a las urnas este domingo

Santa Marta

El Magdalena se prepara para un fin de semana decisivo: este domingo 23 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones atípicas para escoger al nuevo Gobernador, proceso convocado tras la vacancia del cargo. Durante la capacitación impartida por la Registraduría Nacional a periodistas en Santa Marta, se revelaron los datos clave que marcarán la jornada electoral.

En total, 1.094.215 ciudadanos están habilitados para votar: 545.813 hombres y 548.402 mujeres. El departamento contará con 389 puestos de votación —139 urbanos y 250 rurales— y se instalarán 2.924 mesas. Para garantizar el proceso, fueron designados 17.051 jurados principales y 1.663 remanentes, para un total de 18.714.

La Registraduría hizo un llamado especial a los ciudadanos a consultar previamente su lugar de votación, una verificación clave para evitar contratiempos el día de la elección. Esta consulta puede hacerse en la página oficial de la entidad ingresando el número de cédula en la opción “Consultar mi lugar de votación”.

Este domingo, el departamento definirá en las urnas quién asumirá la Gobernación en lo que resta del periodo, una cita electoral que concentrará la atención regional por su carácter extraordinario.

LOS CANDIDATOS

En la contienda figuran cuatro aspirantes con trayectorias y apoyos muy distintos.

1. María Margarita Guerra Zúñiga, quien es Abogada y magíster en Derecho Público.Fue diputada en la Asamblea del Magdalena y su campaña está respaldada por la coalición Fuerza Ciudadana, que agrupa al Partido Ecologista Colombiano y Comunes.

Sus ejes principales incluyen educación, juventud y derechos sociales, con un enfoque local muy marcado. Y en las encuestas recientes la colocan como favorita en la contienda.

2. Rafael Emilio Noya García, exdiputado del Magdalena. Postulado por la coalición “En el Magdalena Cabemos Todos”, con partidos como Cambio Radical, Colombia Renaciente y Alianza Social Independiente (ASI).

Durante su paso como diputado, promovió proyectos para infraestructura, agua, vías y centros para adultos mayores.

3. Miguel Ignacio Martínez Olano, abogado con experiencia en política local. Es avalado por la coalición ALMA, que incluye Alianza Democrática Amplia, Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Él ha liderado procesos legales:, por ejemplo, un caso de inhabilidad de otra candidata, Patricia Caicedo Omar.

4. Luis Augusto “Lucho” Santana Galeth, él es empresario del Magdalena, con experiencia en el sector público y privado. Representa al partido Dignidad y Compromiso.

Su propuesta se centra en la transparencia administrativa, el uso responsable de los recursos y una gestión eficiente para generar oportunidades económicas en la región.