Elecciones atípicas por la Gobernación de Magdalena: ¿Dónde votar este domingo 23 de Noviembre?

Magdalena

Este domingo 23 de noviembre, los habitantes del Magdalena, volverán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador, en una elección atípica convocada por la Registraduría Nacional, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez por doble militancia

Según información oficial de la Registraduría, 1.094.215 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto: 548.402 mujeres y 545.813 hombres.

¿Cuáles son los puestos de votación en Magdalena?

Para este domingo La Registraduría instalará 389 puestos de votación en las zonas urbanas y rurales de los 30 municipios del departamento, que estarán compuestos por 2.924 mesas de votación

Para conocer los puestos de votación designados por la registraduría, haga click en el siguiente enlace:

Haga click aquí para conocer los puestos de votación

¿Cómo consulto mi lugar de votación?

Los ciudadanos pueden consultar su lugar exacto de votación en el sitio web oficial de la Registraduría:

Dando click en este enlace: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

luego, digite su numero de documento sin puntos ni comas y seleccionando la tercera opción “elección atípica gobernador magdalena” como se ve en la siguiente imagen:

Luego verifique la casilla “no soy robot ” y ya podrá consultar su lugar de votación

Recomendaciones para los votantes

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recuerde llevar su cédula de ciudadanía original. Verifique con anticipación su puesto y mesa de votación. Evite portar propaganda política o elementos alusivos a campañas. Podrá consultar los resultados preliminares la misma noche del domingo en el portal oficial de la Registraduría.

¿Cómo se ve el tarjetón electoral?

¿Quiénes son los candidatos a la Gobernación del Magdalena?

Rafael Emilio Noya García:

Fue diputado entre 2020 y 2023. Sin embargo, en mayo de 2024 El Tribunal Administrativo del Magdalena anulo su credencial por doble militancia.

Inscrito por la Colación “En el Magdalena cabemos todos” y cuenta con el apoyo del Pacto Histórico.

Le podría interesar: Elecciones atípicas por la Gobernación de Magdalena: Pacto Histórico respalda al candidato Rafael Noya

María Margarita Guerra Zúñiga:

Es abogada, magíster en Derecho Público y exdiputada del Magdalena. Hace parte del proyecto político que ha ganado las elecciones departamentales durante los últimos 18 años. Pertenece a la corriente liderada por Carlos Caicedo, quien hoy se encuentra en recolección de firmas para una candidatura presidencial y figura destacada de la izquierda en Colombia.

Leer también: Rafael Noya denuncia presunto uso de recursos de la Gobernación del Magdalena en campaña política

Luis Augusto Santana Galeth:

Para esta contienda se presenta con el aval del partido Dignidad y Compromiso.

Santana, ha tenido una trayectoria marcada entre el sector público y privado.

Miguel Martínez Olano:

Es abogado y exconcejero de Santa Marta en el periodo 204-2027, Martínez, habría renunciado a su candidatura para la aspirar a la Gobernación del Magdalena.

Sin embargo, su candidatura ha sido cuestionada por una posible inhabilidad legal, debido a una demanda ante el Consejo Nacional Electoral por coincidencia de períodos.

Además, enfrenta una demanda por pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo por presunta incompatibilidad en su labor.