¿Quién es Ryan Wedding? El atleta canadiense que EE.UU. acusa de ser el nuevo Pablo Escobar

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 19: A reward poster for the arrest of Ryan James Wedding is visible following a news conference announcing the indictment of a former Olympic snowboarder Ryan Wedding, charging him with murder and money laundering in connection to a drug trafficking organization at the Justice Department on November 19, 2025 in Washington, DC. The Justice Department announced a fifteen-million-dollar reward for information leading to the arrest of Ryan James Wedding, the leader of a criminal drug organization who smuggled large quantities of cocaine through Colombia and Mexico for distribution in the United States and Canada. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ANDREW HARNIK

Estados Unidos acusó a Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, de liderar un grupo criminal transnacional que trafica cocaína producida en Colombia. La administración Trump elevó la recompensa por información que permita su captura y lo comparó con Pablo Escobar.

Wedding compitió en snowboard para Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en la prueba de “parallel giant slalom”. En esos Juegos Olímpicos quedó en la posición 24.

Estados Unidos anunció que eleva de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al canadiense, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra él, junto con nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Le puede interesar: Colombia denuncia en la OEA ataques de EE.UU: “la fuerza letal solo es legítima como último recurso”

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.

“(Wedding) controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá”, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una rueda de prensa.

Wedding colabora estrechamente con el Cartel de Sinaloa y es responsable de traficar cada año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México, agregó Bondi.

“Ryan Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar, es una versión moderna de el Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia y el FBI colaborarán con sus homólogos canadienses y con funcionarios gubernamentales de todo el mundo para llevarlo ante la justicia”, expresó Kash Patel, director del FBI.

Está acusado en Estados Unidos por los delitos de dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína.

Asesinato de testigo en Medellín

La Policía canadiense arrestó el martes al menos a siete individuos relacionados con Wedding, entre ellos un conocido abogado, Deepak Paradkar, que en los medios sociales se identifica como @cocaine_lawyer, quien habría aconsejado al exolímpico asesinar a un testigo del FBI en Colombia.

Otro de los detenidos es Atna Onha, de 40 años, que compareció el martes ante un tribunal de Montreal y cuya extradición ha sido solicitada por el FBI.

Lea también: 3.000 toneladas de cocaína habrían sido producidas en Colombia durante 2024, aumenta 12,6%

Aunque los detalles del caso de Onha están sellados, la radiotelevisión pública canadiense, CBC, indicó que su arresto está relacionado con asesinatos y tráfico de cocaína.

La fiscal anunció nuevos cargos contra el canadiense por intimidación de testigos y asesinato, después de que un testigo federal del caso fuera asesinado en 2024 en Medellín.