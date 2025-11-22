Alertan posibles irregularidades en la elección del nuevo Contralor de Cartagena

La Red de Veedurías de Colombia, dirigida por Pablo Bustos, advirtió que el proceso para elegir al próximo Contralor Distrital de Cartagena estaría presentando irregularidades graves.

Según la denuncia, la candidata Yadira Morales Roncallo, hoy Contralora del Atlántico, no entregó un documento obligatorio para participar en la convocatoria: el certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, requisito que no se puede completar después y que deja sin validez la inscripción.

¿Qué es lo que preocupa a la Red de Veedurías?

La organización señala dos puntos principales:

La candidata no cumplió un requisito esencial: si una persona no entrega todos los documentos exigidos desde el inicio, queda automáticamente por fuera del proceso. Aun así, su nombre sigue en la terna.

Según la Red de Veedurías, esto afecta la independencia del control fiscal y puede abrir la puerta a intereses políticos.

Posibles consecuencias para los concejales

La Red advierte que si el Concejo permite que una candidata que no cumplió los requisitos siga en el proceso, los concejales podrían enfrentar investigaciones:

Disciplinarias: por no vigilar correctamente el proceso.

por no vigilar correctamente el proceso. Penales: por tomar decisiones contrarias a la ley.

por tomar decisiones contrarias a la ley. Administrativas: porque la elección podría quedar anulada.

Además, la Mesa Directiva del Concejo no ha respondido a las reclamaciones que varios ciudadanos presentaron, lo que aumenta la preocupación. Asimismo, se le realizaron varios cuestionamientos a la candidata, donde la organización también menciona críticas a la gestión de Morales en el Atlántico y posibles vínculos políticos que no han sido aclarados.

¿Qué pide la Red de Veedurías?

REDVER le solicita al Concejo las siguientes tres condiciones:

Sacar a la candidata del proceso por incumplir un requisito obligatorio.

Responder de inmediato las quejas ciudadanas.

Asegurar una terna completamente legal y transparente.

También advierte que, si no se corrigen las irregularidades, interpondrán acciones disciplinarias y judiciales para proteger la institucionalidad y los recursos públicos de Cartagena. Además, de esto, estas fueron algunas declaraciones que dio la Red de Veedurías:

“La Red de Veedurías exige al Concejo Distrital que excluya inmediatamente a la candidata por incumplimiento insubsanable, responda las reclamaciones pendientes y garantice la legalidad de la terna presentada, evitando cualquier decisión que pueda constituir prevaricato o violación del régimen de inhabilidades. De persistir estas irregularidades, la Red anuncia que activará acciones disciplinarias, penales y contencioso-administrativas para proteger la institucionalidad”, agregaron

