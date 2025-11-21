Primicia: alcalde Dumek Turbay no apoyará a Real Cartagena en 2026

Cartagena

Tras la derrota ante Patriotas que condenó nuevamente a Real Cartagena a estar un año más en la segunda división del fútbol profesional colombiano, el alcalde Dumek Turbay, confirmó en primicia a través de los micrófonos de Caracol Radio que no habrá apoyo de la administración distrital ni de la Gobernación de Bolívar para el equipo auriverde en 2026.

El mandatario mostró su decepción luego del último fracaso anoche en el estadio Jaime Morón que terminó de sepultar las ilusiones de la hinchada heroica de estar en la primera A.

“Nuestro proceso de apoyo al equipo terminó en la noche de ayer, hasta la noche de ayer acompañamos el proceso. Hay temas también que requieren de nuestro interés, de nuestra preocupación, de nuestro tiempo, y lo que hemos determinado es eso. Lo hablé también con el gobernador”, expresó.

El alcalde Dumek Turbay reprochó la actitud de los directivos de Real Cartagena: “Siento que en algunos momentos se sintieron incómodos por circunstancias que no voy a comentar, pero a veces pensé que podían estar contentos por (la participación de nosotros, muchas veces terminé entendiendo que no les agradaba del todo nuestra presencia. Entonces, ya lo que viene es desearles lo mejor, que ojalá puedan ellos ascender el equipo y brindarle alegría a toda la hinchada, en la cual yo también me incluyo, porque yo hago parte de la hinchada del equipo”, sentenció.

El mandatario también afirmó que el trato de una parte de la hinchada fue injusto por todo el esfuerzo hecho desde la administración distrital y la Gobernación de Bolívar. “Yo hablé con el gobernador anoche después que terminó el partido y, por lo menos, le estaba notificando al gobernador que nosotros, de parte nuestra, no vamos a insistir en eso, porque primero el resultado no es el que esperábamos, y segundo, he sentido en lo personal, y creo que el gobernador también, un trato muy injusto de parte de la hinchada por el esfuerzo que hemos hecho nosotros. Si yo hubiera podido encontrar la fórmula de que el equipo podía ascender, yo lo tuviera en la A”.

Alcalde contempla llegada de un equipo de la primera división a Cartagena

El alcalde Dumek Turbay también confirmó en primicia a través de Caracol Radio que el Distrito analiza la posibilidad de la llegada de un equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano a la ciudad.

“Entendiendo de que no se pudo, que no pudimos, yo sí voy a explorar la posibilidad de que haya un equipo de la A en la ciudad de Cartagena, porque al final esa decisión sí es mía que un equipo que esté en la A pueda hacer de local, por lo menos en el año 2026 en la ciudad. Espero tener noticias pronto, si se puede lograr, voy a proceder a hacerlo. Si no, pues bueno, ahí queda el equipo. Si el equipo va a seguir jugando acá o de pronto los directivos no se sienten a gusto con Cartagena y se llevan el equipo para otro lugar sería una buena opción. Al no sé qué tan comprometido puedan estar para ascender el equipo en el año 2026”, dijo Turbay.

Real Cartagena completará 14 años consecutivos jugando en la B. En ese lapso, el cuadro auriverde no ha disputado una sola final para tratar de regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano.