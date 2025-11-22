Aerocivil y operadores aéreos preparan respuesta ante advertencia en espacio aéreo venezolano

En las últimas horas La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una advertencia de seguridad internacional en la que alerta sobre una situación potencialmente peligrosa en el espacio aéreo de Venezuela, específicamente en la Región de Información de Vuelo Maiquetía , que abarca la mayor parte del territorio venezolano.

Por tal motivo, La Aeronáutica Civil informó que junto a todas las aerolíneas que operan en el país, están tomando las medidas necesarias luego de un aviso seguridad en el vecino país.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones”. Los viajeros pueden estar tranquilos.

La entidad indicó que se debe cumplir con la normatividad aeronáutica internacional y para salvaguardar la seguridad operacional ha solicitado con carácter urgente a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región la presentación de de información detallada

Entre ellas rutas y operaciones actuales, rutas alternativas, y procedimientos de seguridad.

“La Aeronáutica Civil reafirma que la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable. La información consolidada y analizada que suministran los operadores será fundamental para que la Aerocivil establezca un marco de respuesta oficial unificado y coordinado ante las autoridades aeronáuticas internacionales”, reitera la entidad.

El aviso establece que los operadores deben notificar con al menos 72 horas de anticipación cualquier vuelo planificado que transite por el espacio aéreo afectado. Las aerolíneas deben enviar la información específica del vuelo al correo oficial de la FAA.