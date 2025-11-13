Aerocivil responde por emergencia en pista del aeropuerto de Cúcuta

Mal estado de la pista en el aeropuerto internacional Camilo Daza. / Foto: Cortesía para Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta

La Aeronáutica Civil de Colombia, a través del siguiente comunicado informó a la opinión pública y a la comunidad aeronáutica sobre un incidente operacional ocurrido el día de ayer, 12 de noviembre, en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.

Se reporta que la aeronave de la aerolínea AVIANCA, vuelo 9464, quedó inmovilizada tras exceder el límite permitido al realizar la maniobra de giro de 180° en la cabecera 16. Al momento del evento, existía una restricción en la pista.

Debido a las obras que se ejecutan en la pista 16-34, existen variaciones temporales en la superficie y en la configuración operativa. A pesar de que la Torre de Control imparte la instrucción de realizar el viraje únicamente en el umbral desplazado, la aeronave en cuestión excedió este punto, ingresando a un sector en intervención con condiciones distintas a las habituales, lo que provocó el bloqueo.

Ante la situación, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos:

1. Se procedió al desembarque seguro de los pasajeros y su equipaje.

2. Se confirma que no se presentaron daños en la aeronave ni afectaciones a la integridad de los pasajeros.

• Continuidad Operacional y Medidas Preventivas

• Operación Aeroportuaria: El resto de los itinerarios programados por AVIANCA continuaron su operación sin afectaciones. Las operaciones aeroportuarias se mantuvieron con normalidad utilizando la pista paralela, garantizando la continuidad del servicio aéreo.

• Información Adicional: Se informa que el día de ayer también fue publicado el NOTAM correspondiente a las distancias declaradas, en el marco de las obras de mejoramiento que se desarrollan en la pista 16-34.

• Acciones Correctivas: En coordinación con la Supervisión del contrato y el contratista, actualmente se adelantan acciones correctivas orientadas a la instalación de ayudas visuales provisionales.

El propósito de estas ayudas es reforzar la orientación al piloto y complementar las instrucciones impartidas por la Torre de Control, mitigando así los riesgos asociados a la operación durante la ejecución de los trabajos.

La Aerocivil de Colombia reitera su compromiso con la seguridad operacional y la eficiencia del servicio, y continuará trabajando en la implementación de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de los procedimientos y la seguridad de todas las operaciones aéreas.