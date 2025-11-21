“Nos vamos de Boyacá”: el Servicio Aéreo cierra operaciones

Boyacá

El Servicio Aéreo de Boyacá, antes conocido como AeroBoyacá, confirmó su salida completa del departamento luego de ocho años de operación. La decisión, según la empresa, responde a la falta de respaldo institucional, dificultades administrativas y hallazgos que cuestionan la operación de Satena en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa.

El capitán Juan José Navia, explicó que el cierre es el resultado de un proceso complejo que terminó por hacer inviable su continuidad en Boyacá.“Nos sentimos orgullosos de haber sido la empresa que recuperó la aviación en el departamento. Sin embargo, las políticas actuales no favorecen la permanencia ni el crecimiento del sector empresarial en Boyacá”, señaló.

Navia afirmó que, a diferencia de la administración anterior del gobernador, el actual Gobierno Departamental no ofreció garantías. “En la primera gobernación del ingeniero Amaya hubo apoyo. En esta, en cambio, nos sentimos utilizados. No hubo acompañamiento real para sostener la operación”, expresó.

La empresa se transforma en Regions SoFly y proyecta su operación fuera del departamento

Pese a su salida, la compañía continuará funcionando bajo un nuevo nombre: Regions SoFly, conservando el certificado de operación otorgado por la Aeronáutica Civil.

“Evolucionamos hacia un modelo más amplio. Buscamos nuevos aeropuertos, nuevas alianzas y una proyección internacional. Boyacá fue un capítulo importante, pero hoy debemos mirar hacia escenarios donde existan condiciones claras para trabajar”, explicó el capitán.

Cuestionamientos a Satena

Uno de los puntos más críticos que motivaron el retiro de la empresa tiene que ver con lo que el capitán calificó como un hallazgo preocupante en la operación de Satena.

“Identificamos que Satena estaba contratando agencias de viajes no certificadas por la Aerocivil para realizar labores de plataforma. Estas funciones requieren personal capacitado y acreditado. No se puede improvisar en temas de seguridad aérea”, advirtió Navia.

Según el capitán, aunque la situación fue puesta en conocimiento de la Aeronáutica Civil y la comisión sexta del senado, no hubo correctivos: “La Aerocivil reconoció limitaciones frente a Satena por ser una aerolínea estatal adscrita al Ministerio de Defensa. Ese vacío generó un escenario inseguro y no estábamos dispuestos a asumir responsabilidades que no nos correspondían”.

Esto, afirma, obligó a la empresa a desistir del aeropuerto Juan José Rondón.“ No era justo continuar en un entorno donde no había respaldo ni claridad en la operación”, dijo.

Continuidad de los vuelos y del aeropuerto

El capitán confirmó que el retiro de AeroBoyacá no afectará la operación de vuelos en Paipa.“Satena seguirá funcionando con normalidad. Actualmente adelantamos negociaciones para que la agencia que ellos contrataron asuma las instalaciones que dejamos en el aeropuerto”, explicó.

La empresa espera recuperar parte de su inversión y cerrar obligaciones financieras pendientes.

Impacto regional: proyectos aeroportuarios quedan en el limbo

La salida del Servicio Aéreo de Boyacá deja en suspenso varios procesos que la compañía venía impulsando en el departamento.

“Se pierde una fuerza que trabajaba por los aeropuertos de Tunja, Muzo, Quípama y Puerto Boyacá. Es un retroceso para la conectividad aérea del departamento”, señaló Navia.

El capitán también advirtió que, sin un operador local, la región dependerá exclusivamente de aerolíneas externas: “Las empresas de afuera llegan mientras les interesa. Nosotros sí queríamos construir una operación sostenible en el territorio”, aseguró.

Nuevos horizontes para Regions SoFly

Regions SoFly ya analiza propuestas en dos zonas del país. “Tenemos una oferta en Yopal, que se proyecta como aeropuerto internacional, y otra en el Pacífico colombiano, una región con alta dinámica logística. Son oportunidades que no se pueden desaprovechar”, indicó el capitán.