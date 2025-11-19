Miércoles 19 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis al rechazar el hecho de intolerancia que derivó en el doble homicidios de dos adultos mayores el fin de semana en Armenia, anunció el ofrecimiento de recompensa para quien de información sobre el autor de este ataque

El mandatario departamental expreso “Me parece lamentable este hecho que ocurrió, quitarles la vida a esas dos personas, a ese abuelo y a esa hija, que me parece que eso no debe existir y no debe pasar. Hoy nosotros queremos darle una recompensa de hasta 10 millones de pesos para que podamos nosotros dar con esos delincuentes que han hecho este homicidio, porque esto no debe pasar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reportó “Hemos establecido y lo ha hecho el gobernador en muchas oportunidades que estamos dando recompensas a quienes nos den información de hechos delictivos en todo el departamento del Quindío. Estas recompensas podrían ir hasta 5 y 10 millones de pesos que podríamos entregar a las personas que nos brinden la información.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En este caso, en el segundo caso que hablamos de la ciudad de Armenia, ya tenemos adelantada la investigación, se ha identificado la persona y estamos esperando dar un golpe contundente en el transcurso de la semana, porque aquí sabemos y conocemos a la persona, aquí es la información dónde está ubicada esa persona. Nosotros como gobierno del Quindío estamos dispuestos a pagar la recompensa que sea necesaria para llevar a cabo la captura y la judicialización de estos criminales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El funcionario además manifestó su preocupación por que ayer martes hubo otro intento de motín y fuga en el centro del menor infractor CAE La Primavera en el municipio de Montenegro en el Quindío, por lo que evaluarán con las autoridades tomar acciones más contundentes para evitar estos hechos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia intensifican las labores de limpieza tras dificultades en el suministro de agua en varios sectores de la ciudad por la alta turbiedad debido a las lluvias.

Le puede interesar: Martes 18 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Las constantes lluvias de los últimos días generaron el aumento del caudal del Río Quindío y a su vez las variaciones en los parámetros de turbiedad y color del agua cruda por lo que hubo suspensión del servicio en gran parte de la ciudad.

El gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo Cesar Rodríguez evidenció la complejidad que se vivió puesto que pasaron de tener un río con un nivel de 35 centímetros a un metro lo que derivó en material de arrastre dificultando el abastecimiento efectivo a los usuarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sostuvo que frente a lo anterior decidieron desde la planta de tratamiento cerrar algunos sectores hidráulicos de acueducto para no dejar a toda la ciudad sin agua.

Fue enfático en decir que después de un arduo trabajo lograron restablecer el servicio sobre el mediodía del martes en los sectores que estaban siendo afectados desde la tarde del lunes festivo.

En cuanto a los desafíos por los riesgos que continúan debido a las condiciones climáticas, el gerente dio a conocer que establecen las actividades de limpieza y monitoreo para garantizar el servicio hídrico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío ha intensificado las labores de mantenimiento vial en el departamento a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura. Con el despliegue permanente de tres kits operativos de Maquinaria Amarilla por las emergencias derivadas de la actual temporada invernal, priorizando la transitabilidad y la seguridad de las comunidades rurales.

Durante los últimos días, estos equipos han intervenido puntos críticos en Quimbaya: veredas La Granja y Trocaderos, donde fueron retirados derrumbes; y en Calarcá: específicamente en la conexión hacia el río Santo Domingo, y en el corregimiento de Barcelona, atendiendo afectaciones ocasionadas por escorrentías.

Las acciones también se han extendido a Montenegro, Córdoba y Filandia, municipios que presentan afectaciones recurrentes por las lluvias. En Montenegro, la maquinaria trabaja en la vía Baraya–Puerto Samaria con el apoyo de la comunidad; mientras que en Córdoba se atienden derrumbes en la vereda La Concha, garantizando la movilidad de las familias del sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia impulsan caravana en contra de la modificación del pico y placa en toda la ciudad, las autoridades realizarán los controles para evitar afectaciones de seguridad y movilidad

En efecto a través de un grupo de WhatsApp que ya supera los 700 miembros están dando a conocer sobre una caravana de motos y carros para rechazar la medida que empezará a regir el próximo 1 de diciembre en toda la ciudad.

Gustavo Marulanda quien es uno de los líderes moteros de la ciudad y quien está encabezando la iniciativa, sostuvo que la idea es mostrar la inconformidad por la ampliación de la restricción que los afectará directamente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Informó que la caravana de protesta se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche con punto de encuentro en el estadio centenario de la ciudad y con el objetivo de movilizarse por diferentes sectores de la capital quindiana.

Destacó que el 80% de la población gana menos de dos salarios mínimos y el 52% que trabaja en Armenia lo hacen en la informalidad por lo que si entra en vigencia la medida no podrá trabaja un día a la semana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la secretaría de tránsito de la ciudad informaron que los organizadores del evento no han solicitado permisos ni acompañamiento.

A pesar de esto el secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez enfatizó en que estarán muy al tanto del desarrollo de la actividad. Aseguró que es una manifestación constitucionalmente permitida, sin embargo, establecerán los controles para evitar cualquier alteración de orden público.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Córdoba, Quindío, la Unidad Nacional para las Víctimas llevó a cabo la entrega de 144 cartas de indemnización por valor de 1.500 millones de pesos a víctimas del departamento del Quindío.

El director nacional de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero Polanco explicó “Colombia tiene más de 10 millones de víctimas, el departamento del Quindío también tiene una gran cantidad de víctimas y en estos momentos la ley nos permite priorizar las víctimas.

Estamos aceleradamente pagando, la gente que tiene más de 68 años de edad, que tiene una enfermedad terminal o una situación de discapacidad, pero al mismo tiempo también estamos pagando la ruta general que es la gente que no tiene ninguna de las tres que acabo de nombrar”

El director subrayó “El Estado colombiano está en deuda con las víctimas. Tenemos más de 10 millones de víctimas y solamente se han reparado dos millones. El gobierno de Gustavo Petro es el gobierno que más ha reparado víctimas. Hemos superado la cifra de 600.000 personas, triplicamos el presupuesto con inversión de más de 4.8 billones de pesos y nuestra meta es llegar a 1 millón de colombianos indemnizados de aquí a agosto del 2026”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Adith Romero Polanco, director de la Unidad Nacional de Víctimas llamó la atención sobre las víctimas “chimbas” por eso están realizando un proceso de depuración para evitar que personas que no son víctimas se aprovechen y reciban los beneficios que entrega el estado, además reitero que los trámites en la entidad son gratuitos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, lideró un operativo de rescate en el sector de Cañas Gordas, luego de recibir un llamado de alerta por parte de la comunidad sobre un presunto caso de mala tenencia y abandono animal.

En el lugar fueron encontrados tres caninos —dos hembras, una de ellas en estado de lactancia, y un cachorro— que permanecían en un espacio con acumulación de suciedad, sin acceso a agua, ni alimento óptimo, y expuestos a un ambiente estructuralmente inestable.

Los vecinos informaron que el presunto propietario solo acudía al sitio cada 15 o 20 días, y que la comunidad intentaba suministrar alimento de manera ocasional ante las difíciles condiciones en las que se encontraban los animales.

Tras un proceso de observación, manejo y contención, y luego de realizar el debido contacto con los encargados del predio, los caninos pudieron ser rescatados y entregados a la Fundación Planeta Animal, entidad que asumirá su atención inicial. Allí recibirán baño, desparasitación, vacunación, valoración veterinaria y el proceso requerido para garantizar su recuperación y posterior ingreso a programas de adopción responsable.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Vendedores informales de Armenia evidencian las problemáticas en espacio público, desde la secretaría de Gobierno sostienen que refuerzan las labores de control

En el marco de un debate que se llevó a cabo en el Concejo Municipal sobre el tema de espacio público, Luz Aidé Martínez quien es vendedora de dulces en las calles de la ciudad dio a conocer que ha sido muy compleja la labor debido a que llevan muchos años esperando un módulo para obtener mayores garantías.

Destacó que son 12 años en el que la acción popular no se cumple a cabalidad lo que afecta la labor en las calles por eso pidió mayor celeridad en el proceso.

Dijo que labora en la calle 19 con carrera 15 donde están al sol y agua por lo que debe trasladarse constantemente con su puesto artesanal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez reconoció que las dificultades que se han dado en el proceso están relacionadas con el mismo comportamiento de los vendedores informales.

Aseveró que el trabajo va enfocado en el control del espacio público, sin embargo, la falta de cultura genera la desorganización puesto que hay vendedores ambulantes que se toman más del espacio autorizado.

Indicó que en articulación con diferentes dependencias establecen los trabajos respectivos con las personas censadas en la acción popular para la entrega de los módulos. Además, mencionó que intensificarán los controles en esta temporada decembrina como son la peatonal de la 14.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta el 8 de diciembre tienen plazo los partidos o movimientos políticos de inscribir los candidatos al senado y la cámara de representantes para las elecciones del 2026 en el caso del Quindío, solo Cambio Radical y el pacto histórico tienen definidos los tres nombres que participaran del proceso, mientras que los demás partidos y movimientos aún no han definido sus candidatos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad Alexander von Humboldt, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, desarrolló el proyecto ‘Emprendiendo Futuro’, una iniciativa de innovación social que busca formar a adolescentes entre los 12 y 16 años en competencias para el emprendimiento y la sostenibilidad.

En esta primera versión participaron 46 adolescentes y jóvenes de los colegios San Solano, Liceo Cervantes, Fundación Colegio Los Ángeles e I.E. Ciudadela del Sur.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia Armenia, en la Ciudadela del Saber La Santa María presentó una nueva edición de “Animales al Desnudo”, este año con una doble experiencia: su versión macro y micro. Durante la exhibición, los asistentes pudieron observar piezas anatómicas en tamaño real, así como descubrir su estructura a nivel microscópico, explorando con detalle la complejidad de las especies animales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío entra en la recta final de las inscripciones para su Concurso de Vitrinas Navideñas, una iniciativa que ya suma más de 300 empresarios inscritos en todo el departamento.

El concurso premiará la mejor vitrina, ya sea interna o externa, con un incentivo de 7 millones de pesos, mientras que la propuesta que ocupe el segundo lugar recibirá un reconocimiento de 3 millones de pesos el plazo de inscripción es hasta el 21 de noviembre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia y EDEQ Grupo EPM presentan hoy miércoles 19 de noviembre, a las 6:00 p.m. en el parque Sucre, el alumbrado 2025: Armenia, una maravilla en Navidad, una propuesta que convierte el centro de la ciudad en un gran escenario luminoso en donde se encuentra con el mundo.

Este año, el recorrido invita a disfrutar de figuras que recrean sitios emblemáticos del planeta, al tiempo que reconoce que la mayor maravilla está en las tradiciones, los paisajes y la forma única en que las familias quindianas viven la navidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión superior a los $2.500 millones, el alumbrado se concibe como un viaje emocional con el que las familias recorren las calles de Armenia para crear recuerdos, compartir momentos y renovar esperanzas.

En el recorrido que va desde la Plaza de Bolívar hasta el Parque Fundadores, los quindianos podrán vivir un verdadero viaje por el mundo: a lo largo de las calles encontrarán la representación luminosa de París, Egipto, China, Brasil y México, con escenas y detalles que evocan su cultura, su arquitectura y sus símbolos más emblemáticos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy será el lanzamiento oficial del evento “Quindío, Café y Sabor 2025–2026”, una iniciativa que busca fortalecer la identidad gastronómica del departamento y promover el talento local del sector culinario, cafetero y agroalimentario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy miércoles 19 de noviembre a las 4 de la tarde en el centro de convenciones de Armenia se llevará cabo la ceremonia y acto de proclamación de la Mujer Comfenalco 2025 donde la caja de compensación resalta la labor de las mujeres del Quindío por su significado social y de impacto a la comunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El Primer Torneo Nacional de Balonmano – Categoría Mayores, realizado en el Coliseo del Sur en Armenia reunió a 16 equipos de seis departamentos y Bogotá durante cuatro días, donde el Quindío se destacó, al obtener el primer lugar en la categoría masculina por encima de Antioquia, y lograr el tercer lugar en la categoría femenina